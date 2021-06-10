В резиденции «Касри Миллат» в Душанбе в четверг состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Был выстроен почётный караул, прозвучали государственные гимны двух стран. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

«После завершения церемонии началась встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в формате тет-а-тет, в ходе которой лидеры детально рассмотрели весь спектр узбекско-таджикского стратегического партнерства и многогранного взаимодействия, уделив особое внимание дальнейшему углублению конструктивного политического диалога, наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению культурно-гуманитарных обменов», — говорится в сообщении.

Главы двух стран, кроме того, обсудили вопросы безопасности, стабильности и развития в Центральной Азии, а также взаимодействия в рамках международных и региональных структур.

«Все принятые нами решения воплощаются в жизнь, за это время в двухсторонних отношениях очень многое изменилось. Цифры говорят сами за себя. Если в 2017 году товарооборот был 70 млн долларов, то в тяжёлый 2020-й год пандемии впервые данный показатель достиг 500 млн долларов», — отметил президент Шавкат Мирзиёев.

«Узбекистан — наш стратегический партнёр и надёжный сосед. Мы рады, что сегодня таджикско-узбекские отношения динамично развиваются. Наращиваются торгово-экономические связи. Укрепляются взаимоотношения в культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить координацию и тесное взаимодействие наших стран по вопросам региональной безопасности», — сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Шавкат Мирзиёев поздравил Таджикистан с предстоящим 30-летием независимости и пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным визитом.

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