За последние два года в Узбекистане расхищено или бесцельно выдано на основе незаконных решений хокимов более 120 тысяч гектаров земли. Об этом 9 июня на брифинге АИМК сообщил заместитель генерального прокурора Шавкатжон Рахимов.

По его словам, за указанный срок прокуроры выдали более 7500 протестов об отмене решений районных и городских хокимов о выделении земли. Кроме того, в ходе рассмотрения дел о земельных отношениях административные суды отменили более 2500 решений районных хокимов.

«Если решение каждого районного хокима обосновано, то не будет никакого протеста, не будет принято решение суда. Хотя изучения, заключения специалистов становятся причиной возникновения вышеназванных фактов», — подчеркнул Шавкатжон Рахимов.

Замгенпрокурора добавил, что на основе земельного законодательства в отношении 588 человек возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Изменение законодательства

Здесь же Шавкатжон Рахимов сообщил, что в настоящее время разработан законопроект об изменении действующих и введении новых статей в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности для совершенствования ведения системы учёта земли и государственного кадастра.

Согласно проекту закона, предлагается отменить административный арест за самовольный захват земельного участка, а размер штрафа повысить с 3,7 до 4,9 млн сумов для физических лиц, а для должностных — с 7,3 до 12,2 млн сумов.

Кроме того, штраф за несвоевременную регистрацию земли или права на жилое имущество повышается с 490 тысяч до 1,2 млн сумов, а право взыскания передаются от судов, прокуратуры и налоговых органов кадастровым органам.

Также вводится административная ответственность для лиц, оказавших содействие в проведении электричества, газа, отопления, водопровода и канализации в самовольно захваченные земли. В частности, для физических лиц устанавливается штраф в размере 7,3 млн, для должностных — 17,1 млн сумов.

Согласно изменениям, которые предлагается ввести в Уголовный кодекс, штраф за повторный самовольный захват земли увеличивается с 24,5 млн до 98 млн сумов. Также вводится прямая уголовная ответственность за захват орошаемых земель путём ведения строительства — штраф до 122,5 млн сумов, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

За продажу или незаконную передачу права на орошаемую землю или её часть вводится наказание в виде штрафа до 122,5 млн сумов, ограничения или лишения свободы до 5 лет. В случае совершения данного действия в крупном, особо крупном, группой лиц, преступными группировками, повторно, рецидивистом или используя служебное положение наказание ужесточается — лишение свободы до 10 лет.

Проектом также предлагается внести поправки в закон «О государственной власти на местах», согласно которым, граждане, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации смогут обращаться в суды по поводу решений кенгашей народных депутатов.

Ранее «Газета.uz» писала об указе президента, согласно которому прав на землю превращаются в рыночный актив. Так, с 1 августа хокимияты не смогут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и лишаются других полномочий. Виды земельных прав сокращаются с 6 до 3, земельные участки частному сектору выделяются на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования.