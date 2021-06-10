Жилой комплекс «Династия» расположился рядом с Паркентским рынком в Яшнабадском районе, окружив себя всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Запоминающийся архитектурный стиль и интересные решения авторов проекта помогут открыть новую главу в истории вашей семьи.

Девелопер подготовил проект с высокими окнами и потолками. Первая линия комплекса включает два ярких девятиэтажных дома бизнес-класса с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 31,94 до 92,85 кв. м. Высокий уровень комфорта проекта подчеркнет и то, что на каждом этаже расположатся максимум три квартиры. В двух домах бизнес-класса Golden House представит всего 290 квартир.





Клиентам также предлагаются современные двухкомнатные квартиры-студии, спроектированные по европейским стандартам. Сегодня возрождается мода на просторные помещения, где активные зоны разделяются не монолитными тусклыми стенами, а легкими перегородками или цветочными решениями. Вы сможете осуществить все фантазии по планировке и организовать зоны с учетом вашего видения.





Жилой комплекс находится на пересечении крупных магистралей столицы, а неподалеку располагается единственная в городе трехуровневая дорожная развязка. Так, будет легко доехать до любой точки Ташкента и быстрее всех добраться до прекрасных гор.

«Династия» станет точкой комфорта с уже сложившейся инфраструктурой высокого уровня. В пешей доступности находятся государственные, а также частные школы и детские сады. Одной из главных особенностей локации комплекса считается близкое расположение таких парков, как Central park, Экопарк и «Ашхабад».





В концепцию ЖК «Династия» заложена забота о жильцах. Все окружающее пространство пропитано комфортом. Жилая площадь состоит только из функциональных метров и нацелена максимально упростить проживание в ней. Девелопер предлагает квартиры бизнес-класса с готовым ремонтом и кухней со встроенной техникой.

Авторы проекта используют материалы, соответствующие современным требованиям качества. Сантехника, стеклопакеты, инженерные системы также выбраны с учетом современных стандартов.





Девелопер подготовил входные группы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Стальные утепленные входные двери станут надежной защитой домашнего очага. А еще вам не придется заносить коляску или детский велосипед в квартиру, ведь в каждой входной группе запланированы удобные колясочные зоны. Это поможет сэкономить ваше время и пространство.

Внутри квартиры вас ждут межкомнатные двери модели Bergamo с качественной фурнитурой от Binket Group, ламинат высокого качества, который устойчив к шумным детским играм или бурной готовке на кухне. Кухни укомплектованы качественным гарнитуром модели Florencia от компании Binket Group — она может стать местом не только для приготовления еды, но и для чаепития и чтения книг.





Для Golden House всегда первостепенна безопасность жителей. Так, ЖК «Династия» оснащен системой пожарной сигнализации с датчиком задымления в каждой квартире. А еще клиенты смогут навсегда забыть про плановые отключения горячей воды. В «Династия» установлены индивидуальные отопительные системы с круглогодичным горячим водоснабжением. Санузлы отличаются разумной расстановкой качественной сантехники.

Golden House продолжит раскрывать тайны комфортной жизни в комплексе «Династия», продажа квартир в котором находится в самом разгаре.

Телефон: (+998) 78−888−11−22.

Офис продаж «Династия»: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Паркентская и Мирзо-Улугбека.

Сайт: gh.uz/dynasty

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