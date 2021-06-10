С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы 2020 года, перенесённый из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут в 11 городах в Англии, Азербайджане, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;

Группа B: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;

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Группа C: Северная Македония, Австрия, Нидерланды, Украина;

Группа D: Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;

Группа E: Польша, Испания, Швеция, Словакия;

Группа F: Венгрия, Франция, Германия, Португалия.

Расписание матчей (время указано по Ташкенту)

Группа А
Дата
Время
Группа B
Дата
Время
Турция — Италия
12.06
00:00
Дания — Финляндия
12.06
21:00
Уэльс — Швейцария
12.06
18:00
Бельгия — Россия
13.06
00:00
Турция — Уэльс
16.06
21:00
Финляндия — Россия
16.06
18:00
Италия — Швейцария
17.06
00:00
Дания — Бельгия
17.06
21:00
Швейцария — Турция
20.06
21:00
Россия — Дания
22.06
00:00
Италия — Уэльс
20.06
21:00
Финляндия — Бельгия
22.06
00:00
Группа C
Дата
Время
Группа D
Дата
Время
Австрия — С. Македония
13.06
21:00
Англия — Хорватия
13.06
18:00
Нидерланды — Украина
14.06
00:00
Шотландия — Чехия
14.06
18:00
Украина — С. Македония
17.06
18:00
Хорватия — Чехия
18.06
21:00
Нидерланды — Австрия
18.06
00:00
Англия — Шотландия
19.06
00:00
С. Македония — Нидерланды
21.06
21:00
Хорватия — Шотландия
23.06
00:00
Украина — Австрия
21.06
21:00
Чехия — Англия
23.06
00:00
Группа Е
Дата
Время
Группа F
Дата
Время
Польша — Словакия
14.06
21:00
Венгрия — Португалия
15.06
21:00
Испания — Швеция
15.06
00:00
Франция — Германия
16.06
00:00
Швеция — Словакия
18.06
18:00
Венгрия — Франция
19.06
18:00
Испания — Польша
20.06
00:00
Португалия — Германия
19.06
21:00
Словакия — Испания
23.06
21:00
Португалия — Франция
24.06
00:00
Швеция — Польша
23.06
21:00
Германия — Венгрия
24.06
00:00

Матч 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2−3 июля, полуфинала — 6−7 июля, финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.