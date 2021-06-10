С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы 2020 года, перенесённый из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут в 11 городах в Англии, Азербайджане, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.
Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
Группа B: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;
Группа C: Северная Македония, Австрия, Нидерланды, Украина;
Группа D: Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;
Группа E: Польша, Испания, Швеция, Словакия;
Группа F: Венгрия, Франция, Германия, Португалия.
Расписание матчей (время указано по Ташкенту)
|Группа А
|Дата
|Время
|Группа B
|Дата
|Время
|Турция — Италия
|12.06
|00:00
|Дания — Финляндия
|12.06
|21:00
|Уэльс — Швейцария
|12.06
|18:00
|Бельгия — Россия
|13.06
|00:00
|Турция — Уэльс
|16.06
|21:00
|Финляндия — Россия
|16.06
|18:00
|Италия — Швейцария
|17.06
|00:00
|Дания — Бельгия
|17.06
|21:00
|Швейцария — Турция
|20.06
|21:00
|Россия — Дания
|22.06
|00:00
|Италия — Уэльс
|20.06
|21:00
|Финляндия — Бельгия
|22.06
|00:00
|Группа C
|Дата
|Время
|Группа D
|Дата
|Время
|Австрия — С. Македония
|13.06
|21:00
|Англия — Хорватия
|13.06
|18:00
|Нидерланды — Украина
|14.06
|00:00
|Шотландия — Чехия
|14.06
|18:00
|Украина — С. Македония
|17.06
|18:00
|Хорватия — Чехия
|18.06
|21:00
|Нидерланды — Австрия
|18.06
|00:00
|Англия — Шотландия
|19.06
|00:00
|С. Македония — Нидерланды
|21.06
|21:00
|Хорватия — Шотландия
|23.06
|00:00
|Украина — Австрия
|21.06
|21:00
|Чехия — Англия
|23.06
|00:00
|Группа Е
|Дата
|Время
|Группа F
|Дата
|Время
|Польша — Словакия
|14.06
|21:00
|Венгрия — Португалия
|15.06
|21:00
|Испания — Швеция
|15.06
|00:00
|Франция — Германия
|16.06
|00:00
|Швеция — Словакия
|18.06
|18:00
|Венгрия — Франция
|19.06
|18:00
|Испания — Польша
|20.06
|00:00
|Португалия — Германия
|19.06
|21:00
|Словакия — Испания
|23.06
|21:00
|Португалия — Франция
|24.06
|00:00
|Швеция — Польша
|23.06
|21:00
|Германия — Венгрия
|24.06
|00:00
Матч 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2−3 июля, полуфинала — 6−7 июля, финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.