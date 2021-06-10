С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы 2020 года, перенесённый из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут в 11 городах в Англии, Азербайджане, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;

Группа B: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;

Группа C: Северная Македония, Австрия, Нидерланды, Украина;

Группа D: Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;

Группа E: Польша, Испания, Швеция, Словакия;

Группа F: Венгрия, Франция, Германия, Португалия.

Расписание матчей (время указано по Ташкенту)

Группа А

Дата

Время

Группа B

Дата

Время

Турция — Италия

12.06

00:00

Дания — Финляндия

12.06

21:00

Уэльс — Швейцария

12.06

18:00

Бельгия — Россия

13.06

00:00

Турция — Уэльс

16.06

21:00

Финляндия — Россия

16.06

18:00

Италия — Швейцария

17.06

00:00

Дания — Бельгия

17.06

21:00

Швейцария — Турция

20.06

21:00

Россия — Дания

22.06

00:00

Италия — Уэльс

20.06

21:00

Финляндия — Бельгия

22.06

00:00

Группа C

Дата

Время

Группа D

Дата

Время

Австрия — С. Македония

13.06

21:00

Англия — Хорватия

13.06

18:00

Нидерланды — Украина

14.06

00:00

Шотландия — Чехия

14.06

18:00

Украина — С. Македония

17.06

18:00

Хорватия — Чехия

18.06

21:00

Нидерланды — Австрия

18.06

00:00

Англия — Шотландия

19.06

00:00

С. Македония — Нидерланды

21.06

21:00

Хорватия — Шотландия

23.06

00:00

Украина — Австрия

21.06

21:00

Чехия — Англия

23.06

00:00

Группа Е

Дата

Время

Группа F

Дата

Время

Польша — Словакия

14.06

21:00

Венгрия — Португалия

15.06

21:00

Испания — Швеция

15.06

00:00

Франция — Германия

16.06

00:00

Швеция — Словакия

18.06

18:00

Венгрия — Франция

19.06

18:00

Испания — Польша

20.06

00:00

Португалия — Германия

19.06

21:00

Словакия — Испания

23.06

21:00

Португалия — Франция

24.06

00:00

Швеция — Польша

23.06

21:00

Германия — Венгрия

24.06

00:00



Матч 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2−3 июля, полуфинала — 6−7 июля, финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.