Президент Узбекистана 8 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям».

Согласно документу, в системе Министерства занятости и трудовых отношений начнут работу дополнительно 28 центров профессионального обучения.

В 864 сходах граждан до начала следующего года будут организованы пункты профессионального обучения населения махалли швейному, кулинарному и кондитерскому делу, мужскому и женскому парикмахерскому искусству, компьютерной грамотности, основам бухгалтерского учета и предпринимательства.

В 18 профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерств и ведомств, с 1 августа откроются краткосрочные курсы по обучению профессиям, иностранным языкам и навыкам предпринимательства.

К учебному процессу в центрах, пунктах профобучения и на курсах будут привлечены специалисты из Германии, Южной Кореи, России, Турции и Японии.

Документ предписывает привлечь к учебе незанятых граждан, выявленных посредством работы по системе «махаллабай» и включенных в «железную», «женскую» и «молодежную» тетради. Выпускникам курсов, центров и пунктов профобучения будут оказывать поддержку в аренде государственного имущества, выделении кредитов и субсидий для начала предпринимательской или ремесленнической деятельности и самозанятости.

Кроме того, документом вводится порядок профессионального обучения учеников 9−11 классов в свободное от образовательного процесса время. Для этого школы будут прикреплять к расположенным поблизости моноцентрам «Ишга мархамат», центрам и пунктам профобучения, а также учебным заведениям, где организованы краткосрочные курсы.

В Ташкенте создается филиал Центра креативных технологий Tumo. До 1 марта 2022 года в филиале будет организовано обучение молодежи по направлениям: веб-разработка, графический дизайн, 3D-моделирование, цифровое программирование, робототехника, цифровые медиа и создание видеоигр.

Кроме того, будут созданы кооперативы в рыбоводстве, кролиководстве, птицеводстве, пчеловодстве, плодоовощеводстве, виноградарстве, шитье, ремесленничестве — не менее одного в каждом районном (городском) секторе до 1 января 2022 года. На каждого неработающего гражданина, являющегося членом кооперативов, предоставляется субсидия в размере до 15-кратного размера базовой расчетной величины.