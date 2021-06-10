В соцсетях распространился ответ Министерства финансов за подписью заместителя министра Джамшида Абруева на обращение Верховного суда, который просил разрешить покупку 26 автомобилей Skoda Kodiaq и трёх Malibu-2 в качестве служебных машин для председателей региональных и приравненных к ним судов.





В письме Минфина отмечается, что с 1 октября 2021 года размер отчислений в Фонд развития органов судебной власти от сумм, поступающих в госбюджет от оплаты пошлин и штрафов по судебным делам, а также от сумм, взысканных в госбюджет по исполнительным документам, будет сокращён от 40% до 5%. С этой даты надбавки за выслугу лет и доплата за квалификационный класс и классный чин будут выплачиваться за счёт республиканского бюджета (сейчас — за счёт Фонда развития органов судебной власти).

В письме также говорится, что Минфин не возражает против закупки служебных авто для судей.

В результате региональные отделы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде 27 мая начали закупать автомобили Skoda Kodiaq Ambition за 347 млн сумов (всего 9,02 млрд сумов) и Malibu-2 за 369 млн сумов (1,1 млрд сумов). Общая сумма 29 автомобилей составляет 10,1 млрд сумов.

Для председателей судов Бухарской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Каракалпакстана — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Хорезмской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Навоийской области — 1 Skoda Kodiaq Ambition (1);

Самаркандской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Сырдарьинской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Сурхандарьинской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Кашкадарьинской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Джизакской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Андижанской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Ферганской области — 2 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Наманганской области — 1 Skoda Kodiaq Ambition (1, 2);

Ташкента — 3 Malibu-2 (1, 2, 3)

Пресс-секретарь Верховного суда Азиз Обидов подтвердил «Газете.uz» покупку автомобилей, отметив, что она сделана в соответствии со статьёй 79 закона «О судах». Он пояснил, что причиной покупки машин стал «истёкший срок эксплуатации, а также моральное и физическое устаревание» служебных авто председателей областных судов.

«В настоящее время в социальных сетях публикуются различные критические статьи о приобретённых для судов служебных автомобилях. Эти статьи не указывают на нарушение закона или несоблюдение каких-либо нормативных документов. Вместе с тем это также не относится к автомобилям, приобретённым для судебных органов», — отметил он.

Речь идёт о требованиях постановления Кабинета министров от 29 апреля, которыми ограничены стоимость служебных автомобилей госслужащих и годовой лимит поездок. Эти ограничения распространяется на хокимов, министров и других представителей исполнительной власти, а не судебной.

Ранее «Газета.uz» писала, что хокимият Сурхандарьинской области приобрёл два автомобиля Skoda Kodiaq Ambition цвета «чёрный металлик» для заместителя и советника хокима области.