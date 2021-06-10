Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Таджикистан, сообщила пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Во встрече лидера Узбекистана приняли также участие многочисленные представители таджикской молодёжи и творческие коллективы.
Как сообщалось ранее, в ходе визита президент Узбекистана примет участие в ряде мероприятий в Душанбе, встретится с общественностью и посетит Согдийскую область. Намечено подписание более 30 документов.
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Очень приятно, что наши лидеры нашли общий язык и не смотря на пандемию смогли встетиться.
Удачи и процветания!!!