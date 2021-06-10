Effect.uz сообщило, что журналисты издания подверглись нападению в Андижанской области во время изучения обращений граждан. Заведующий секретариатом городского кенгаша народных депутатов Андижана Рахим Зияев и его сын обвиняются изданием в применении силы.

«Во время изучения обращений граждан нас оскорбил и избил глава [секретариата] Андижанского городского кенгаша народных депутатов Рахим Собирович. Нас избили в хокимияте. Сын Рахима Собировича нас избил, преследует. Лично я хотел бы попросить о защите сотрудников АИМК, Генеральной прокуратуры, СГБ и Национальной гвардии. В настоящее время наша жизнь в опасности», — заявил журналист издания Аброр Эшонхонов в опубликованном 7 июня видеообращении.

На другом видео запечатлен момент, когда от журналистов издания требуют прекратить съёмку. В заявлении издания отмечается, что один из корреспондентов получил телесные повреждения, разбит его телефон.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что факт возможного нападения на журналистов изучает прокуратура Андижанской области. Действиям участников произошедшего будет дана правовая оценка, добавили в ведомстве.

На случай в Андижане также отреагировал Творческий союз журналистов и попросил Генпрокуратуру взять дело на контроль. Кроме того, в организации попросили хокимият Андижана дать оперативный комментарий и провести служебную проверку.

Союз отдельно отмечает, что «такие случаи противоречат новой политике открытости в обеспечении свободы слова и печати, свободной деятельности журналистов».

Реакция Агентства информации и массовых коммуникаций

В АИМК выразили обеспокоенность, что данный инцидент является вторым за короткий срок случаем оказания незаконного и агрессивного сопротивления работе представителей СМИ.

В агентстве напомнили, что согласно статье 8 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста», при выполнении своей работы журналисты используют гарантию неприкосновенности личности. Статья 10 гласит, что должна быть обеспечена защита журналиста при осуществлении профессиональной деятельности, а статья 14 подразумевает ответственность за нарушение прав журналиста, посягательство на его жизнь, здоровье и имущество, применение насилия и проявление агрессии.

На основе этого АИМК направило запросы в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел для углублённого изучения ситуации и обеспечения верховенства закона.