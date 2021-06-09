Акционерное общество «Узсувтаъминот» прокомментировало перебои и отключения в системе питьевого водоснабжения в Самаркандской и Навоийской областях Узбекистана.

Ранее «Газета.uz» писала, что из-за низкого уровня грунтовых вод и расхода воды в русле реки Зарафшан в Самарканде и ряде других районов Самаркандской области наблюдаются перебои в водоснабжении. Отмечалось, что из-за отсутствия запасов подземных вод для нормальной работы насосного оборудования на объектах, население Самарканда, Каттакургана, Пастдаргома, Нурабада, Иштихона, Пахтачи, Нарпая, Пайарыка и Акдарьи столкнулось с нехваткой питьевой воды в последнее время.

По данным предприятия, в связи с ограничением запасов питьевой воды, подаваемой водными сооружениями «Самарканд сув таъминоти», нехватки резерва подземных вод, а также увеличения объёмов потребления воды её подача временно будет проводится согласно графику.

Для удовлетворения потребностей населения города Самарканда в питьевой воде, на территории, куда вода подаётся посредством подъемного насоса третьего и четвертого этапа, а именно в микрорайоне А и Б, Сартепа, в жилых массивах Буюк ипак йули, Бухори и Амира Темура с 8 июня питьевая вода будет подаваться согласно временному графику, то есть с 6:00 до 10:00 утра, а также вечером с 18:00 до 22:00.

Питьевая вода населению Навоийской области подаётся через водное сооружение при ООО «Дамходжа сув иншооти» в Каттакурганском районе Самаркандской области.

«На данный момент ввиду низкого давления в этих сооружениях, отсутствия осадков и низкого потока воды снизился дебит резервных подаваемых вод. В результате в некоторых регионах Навбахорского района [Навоийской области] водоснабжение полностью остановлено», — говорится в сообщении.

В «Узсувтаъминот» отметили, что до увеличения давления в сооружениях Навбахорского районного отдела ООО «Навоий сув таъминоти» в махаллях Кухрон, Арабхона, Янгиобод, Ок олтин, Кизилой питьевая вода будет доставляться при помощи специальной техники согласно графику.

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В Самарканде — 66−233−18−21, 66 237−09−03.

В Навои — 79 562−71−37, 99 754−43−02.

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В конце февраля на совещании у президента сообщалось, что во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.