Хокимият Сурхандарьинской области приобрёл два автомобиля Skoda Kodiaq Ambition цвета «чёрный металлик», следует из данных портала государственных закупок. На это обратило внимание издание Sof.uz.

Оба договора (1, 2) заключены 7 июня. Стоимость автомобилей составляет 347 млн сумов каждая.

Отвечая на запрос «Газеты.uz», пресс-секретарь областного хокимията Захриддин Тураев сообщил, что служебные машины приобретены для нового заместителя и советника хокима Сурхандарьи Туры Боболова.

По его словам, при покупке автомобилей соблюдены требования постановления Кабмина от 29 апреля, которыми ограничены стоимость служебных авто госслужащих и годовой лимит поездок. Так, для заместителей хокимов предельная цена машин составляет 1500 БРВ (367,5 млн сумов), когда как Skoda Kodiaq Ambition стоит на 20,5 млн сумов меньше — 347 млн сумов.

1−2 июня президент Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область и сообщил о выделении 1,9 трлн сумов на улучшение инфраструктуры. Глава государства отметил, что для Сурхандарьи будут созданы особые условия по налогам.

Планы установления предельной стоимости служебных автомобилей в госструктурах были озвучены в конце прошлого года, когда общественный резонанс вызвал ряд случаев покупки дорогих машин. Глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов заявлял, что «не остается выбора, кроме как привить госслужащим „вакцину честности“, приняв нормативные акты и применив ограничения».