На автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Самарканде 9 июня у машины Nexia (2002 года выпуска) взорвался газовый баллон, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

В результате инцидента автомобиль пришёл в полностью непригодное состояние, также повреждена часть навеса заправки из кровельного железа. Пострадавших нет.

Сотрудники УЧС и УБДД УКД ОВД Самарканда проводят расследование по данному факту. В ГУБДД призвали водителей быть внимательными к исправности газовых баллонов и сроков их эксплуатации.

Ранее «Газета.uz» писала о взрывах газовых баллонов в Джизаке, Кашкадарье и Сырдарье.