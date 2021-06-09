Министр юстиции Русланбек Давлетов на пресс-конференции в АИМК 9 июня объяснил, почему указ президент о превращении земельных прав в рыночный актив не был опубликован для общественного обсуждения, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно постановлению президента от 13 апреля 2018 года, все проекты нормативно-правовых актов подлежат размещению организациями-разработчиками на портале обсуждения проектов нормативных актов (regulation.gov.uz) для проведения общественного обсуждения.

«Указ не публиковался для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.uz. Причина в том, что упомянутая нами группа очень много работала. Была вероятность внезапного обострения незаконных процессов, если бы указ был вынесен на общественное обсуждение. Поэтому под контролем Генеральной прокуратуры был принял указ с введением моратория, приостанавливающем любые решения, которые могли быть приняты [хокимами]», — объяснил Русланбек Давлетов.

Министр юстиции отметил, что самая большая проблема при принятии решения — это вопрос нумерации документа, то есть хокимияты могут получить номер заранее, а затем указать другую дату или принять документ «задним числом».

«Поэтому для контроля таких процессов, чтобы не было таких игр, хищения земель на государственном уровне, применён такой подход. Но при этом законопроект о введение ответственности [за незаконную продажу земель и другие] выставлялся на обсуждение. Документ приняли очень хорошо. Ещё один законопроект, направленный на реализацию указанных в указе пунктов, также выставлен для обсуждения», — рассказал он.

8 июня президент подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. Хокимияты теперь не смогут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и лишаются других полномочий. Виды земельных прав сокращаются с 6 до 3, земельные участки частному сектору выделяются на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования.

Глава Минюста подчеркнул, что теперь принятие всех решений органов государственной власти на местах по земельным отношениям осуществляется в автоматическом порядке через единую систему «E-qaror», а формирование в них географических данных и карт о земельном участке — через интегрированную информационную систему кадастра и регистрации.

«На этом сайте можно наблюдать за тем, кому выделили землю, каким образом. Кроме того, после этого указа запрещается принимать решения о выделении земли. Если говорят, что кому-то выделили землю, то априори нужно смотреть на этом с подозрением о незаконности [решения]. На уровне районов прекращена [практика] принятия решения о выделение земли. У хокимов областей [полномочия] остались, но только в части сельскохозяйственных земель», — сказал министр.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее отмечал, что не нужно просто выделять землю, надо также обучать людей эффективно её использовать. «Мы начинаем давать земли реальным собственникам — народу. Это исторический шаг», — подчеркнул он.