Ташкентский городской кенгаш народных депутатов внёс изменения в своё решение от 27 марта, которое предусматривало введение моратория на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы в столице с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. Документ пока не опубликован для общественности (копия есть у «Газеты.uz»).

Как отмечали в хокимияте Ташкента, мораторий был введён для описи и формирования единого электронного реестра конструкций наружной рекламы.

Решением кенгаша от 4 июня внесены изменения в предыдущее решение, в частности, в пункт 2 документа, который теперь гласит:

«Провести инвентаризацию установленных объектов (конструкций) наружной рекламы, в целях формирования единого электронное реестра с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года принять меры по созданию равных условий для всех субъектов предпринимательства в сфере наружной рекламы и оцифровке системы заключения договоров с предпринимателями с помощью современных информационно-коммуникационных технологий для предотвращения коррупции».

Как писала «Газета.uz», в столице с 8 апреля проводится массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «дано сверху».

Предприниматели назвали действия властей незаконными, поскольку конструкции срезают без решения суда. Представители сферы рекламы даже разметили на билбордах обращение к президенту с просьбой о помощи.

В Антимонопольном комитете заявляли, что половина рекламных конструкций в столице не соответствует требованиям, призвав все стороны соблюдать законодательство.

28 мая Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте сообщил, что демонтаж рекламных конструкций осуществляется на основании решения столичного кенгаша от 27 марта. При этом, отмечал бизнес-омбудсман, проект решения не прошёл правовую экспертизу, поэтому в Сенат направлено заключение о необходимости оценки законности решения и его пересмотре.

4 июня и бизнес-омбудсман, и кенгаш заявили, что в решении кенгаша не было положения о демонтаже билбордов, а конструкции «вопреки сути этого решения» в ряде районов Ташкента «демонтировали отдельные лица».

Хокимият столицы до сих пор не сделал официального заявления по происходящему.

Снос конструкцией продолжается — иногда с риском для жизни людей. Накануне возле парка Гафура Гуляма металлическая конструкция упала на проезжавший Spark.