Новый рекорд максимальной температуры воздуха был установлен в Ташкенте 3−7 июня, сообщил Узгидромет.

В эти дни территорию Узбекистана охватила аномальная жара, вызванная усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха в эти дни на 7−10 градусов превышала климатическую норму.

Были зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода в Ташкенте. Максимальная температура в столице 3−7 июня превзошла наивысшие значения температуры воздуха этих дней начала прошлого и конца XIX века.

Узгидромет по просьбе «Газеты.uz» предоставил таблицу со значениями температуры за последние 5 дней.

Дата

Максимальная температура воздуха за 2021 год, °С

Абсолютный максимум температуры воздуха, °С (год)

Сравнение среднесуточных температур воздуха с нормой, °С

3 июня

+38,2

+37,8 (1895)

+8,2

4 июня

+39,2

+38,3 (1900)

+6,5

5 июня

+41,6

+38,6 (2008)

+8,2

6 июня

+42,6

+38,5 (1911)

+9,9

7 июня

+40,8

+39,7 (1894)

+9.6

В целом, самая высокая температура за всю историю наблюдений в Ташкенте отмечалась 18 июля 1997 года — +44,6 градусов.

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