Новый рекорд максимальной температуры воздуха был установлен в Ташкенте 3−7 июня, сообщил Узгидромет.

В эти дни территорию Узбекистана охватила аномальная жара, вызванная усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха в эти дни на 7−10 градусов превышала климатическую норму.

Были зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода в Ташкенте. Максимальная температура в столице 3−7 июня превзошла наивысшие значения температуры воздуха этих дней начала прошлого и конца XIX века.

Узгидромет по просьбе «Газеты.uz» предоставил таблицу со значениями температуры за последние 5 дней.

Дата Максимальная температура воздуха за 2021 год, °С Абсолютный максимум температуры воздуха, °С (год) Сравнение среднесуточных температур воздуха с нормой, °С 3 июня +38,2 +37,8 (1895) +8,2 4 июня +39,2 +38,3 (1900) +6,5 5 июня +41,6 +38,6 (2008) +8,2 6 июня +42,6 +38,5 (1911) +9,9 7 июня +40,8 +39,7 (1894) +9.6

В целом, самая высокая температура за всю историю наблюдений в Ташкенте отмечалась 18 июля 1997 года — +44,6 градусов.