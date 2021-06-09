Новый рекорд максимальной температуры воздуха был установлен в Ташкенте 3−7 июня, сообщил Узгидромет.
В эти дни территорию Узбекистана охватила аномальная жара, вызванная усиленным выносом знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха в эти дни на 7−10 градусов превышала климатическую норму.
Были зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода в Ташкенте. Максимальная температура в столице 3−7 июня превзошла наивысшие значения температуры воздуха этих дней начала прошлого и конца XIX века.
Узгидромет по просьбе «Газеты.uz» предоставил таблицу со значениями температуры за последние 5 дней.
Дата
Максимальная температура воздуха за 2021 год, °С
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С (год)
Сравнение среднесуточных температур воздуха с нормой, °С
3 июня
+38,2
+37,8 (1895)
+8,2
4 июня
+39,2
+38,3 (1900)
+6,5
5 июня
+41,6
+38,6 (2008)
+8,2
6 июня
+42,6
+38,5 (1911)
+9,9
7 июня
+40,8
+39,7 (1894)
+9.6
В целом, самая высокая температура за всю историю наблюдений в Ташкенте отмечалась 18 июля 1997 года — +44,6 градусов.