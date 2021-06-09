Новозеландский Окленд возглавил рейтинг лучших городов для жизни по версии The Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения газеты The Economist.

«Из-за закрытия границ и, как следствие, низкого числа случаев заболевания COVID-19 Новая Зеландия смогла сохранить открытыми театры, рестораны и другие культурные достопримечательности. Учащиеся смогли продолжить обучение в школе», — объясняют составители рейтинга.

Десятка лучших городов

1. Окленд (Новая Зеландия)

2. Осака (Япония)

3. Аделаида (Австралия)

4. Веллингтон (Новая Зеландия)

5. Токио (Япония)

6. Перт (Австралия)

7. Цюрих (Швейцария)

8. Женева (Швейцария)

9. Мельбурн (Австралия)

10. Брисбен (Австралия)

В пятёрке наименее пригодных для жизни городов в порядке убывания — Алжир (Алжир), Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

Всего рейтинг Economist Intelligence Unit оценивает 140 городов по пяти направлениям: стабильность, здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура.