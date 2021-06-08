Постановлением правительства от 1 июня (№336) внесены изменения в постановление «О мерах по поддержке отечественных производителей».

Согласно документу, из перечня товаров, произведенных за рубежом, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, участие которых в государственных закупках временно запрещено и ограничено, исключены следующие:

масло соевое, арахисовое, оливковое (коды ТН ВЭД: 1507101000, 1507901000, 1508101000, 1509101000, 1509900000);

масло подсолнечное (коды ТН ВЭД: 1512111000, 1512191000, 1512199002);

масло хлопковое (коды ТН ВЭД: 1512211000, 1512291000).

В 2020 году в стране было реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, из этого объёма 254 тысяч тонн (56,4%) пришлось на импорт.

В условиях повышенного спроса на растительное масло на внешнем и внутреннем рынке запрет на участие в госзакупках оказывал дополнительное давление на подконтрольных государству производителей масла.

В конце апреля президент подписал закон об обнулении НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов. Кроме того, вводятся экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масла, а также их семена.

В начале февраля для поддержки отечественных производителей правительство временно запретило участие 529 иностранных товаров в государственных закупках. В их числе — продовольственные товары, мебель, стройматериалы, бытовая техника, шоколад, автомобили, текстильная продукция и другие. При этом среди товаров были указаны и диски, флешки, схемы, терминалы, кассовые аппараты, моторное масло, инсулин и другие похожие товары, которые не производятся в Узбекистане или производятся в небольших объёмах.