Национальная сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Сингапура в рамках второго шестого матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Встреча, прошедшая 7 июня на саудовском стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде, завершился со счетом 5:0.

Счёт был открыт уже на 6-й минуте, когда полузащитник Икром Алибаев сделал заброс в штрафную соперника, а полузащитник Джалолиддин Машарипов точно пробил по воротам. На 34-й минуте Машарипов оформил дубль.

Голы на свой счёт также записали нападающий Эльдор Шомуродов (45+1'), полузащитник Одил Ахмедов (50'), а также сингапурский защитник Ирфан Фанди, оформивший автогол (89').





После победы Узбекистан закрепился на втором месте в группе D с 12 очками. Следующий матч пройдет 11 июня против Йемена на выезде, а 15 июня — против лидера группы Саудовской Аравии.

Главный тренер национальной сборной Вадим Абрамов назвал счёт «хорошим», но указал на большое количество жёлтых карточек (3 — у узбекистанских игроков).

«Потери у нас, конечно. Травмированы ребята. Поле тяжелое чуть-чуть. Не знаю, с чем это связано. На ровном месте подвернули ногу, колено полетело (Ходжимат Эркинов и Ходжиакбар Алиджанов — ред.). Ну есть, конечно, нюансы, которые не устраивают нас, но надеемся, что это была первая игра и было волнение. Счёт вроде хороший. Есть претензии по игре тоже. Не ожидали, что будут такие замены вынужденные. Поэтому план на игру чуть-чуть сломался. Мы хотели некоторых ребят придержать, но получилось так, что они играли полную игру», — сказал наставник.

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