В администрации международного аэропорта «Самарканд» отреагировали на заметку «Газеты.uz» о неудобствах, с которыми сталкиваются пассажиры, ожидающие своих рейсов. Накануне мы публиковали фотографии, на которых видно, как десятки людей, прибывших из других областей, сидят на корточках и на траве в тени забора и под деревьями рядом с аэропортом.





Сейчас ведётся строительство нового пятиэтажного здания аэропорта и реконструкция взлётно-посадочной полосы. Уже видны очертания будущего здания в виде раскрытой книги как символа трудов правителя Самарканда и учёного Мирзо Улугбека. Проект намечено завершить уже к сентябрю.

В рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году в городе также реконструируются улицы и возводятся другие объекты.





Аэропорт, несмотря на строительные работы, продолжает принимать и отправлять рейсы. Для пассажиров сооружён временный терминал, оборудованный кондиционерами и разделённый на залы регистрации и ожидания. Удобства внутри помещения есть.





Однако чтобы попасть в здание, особенно если одновременно идёт регистрация на два или более рейсов, придётся отстоять очередь на жаре. Из-за отсутствия какого-либо навеса люди жмутся друг к другу под небольшим крыльцом. Очередь и социальная дистанция, как можно догадаться, не соблюдаются.





Пассажиры международных рейсов, прибывшие пораньше, вынуждены ожидать рейс там, где найдётся полоска тени.

Прибывшие же в Самарканд в первый раз сталкиваются с отсутствием информации о том, как добраться до города, работе общественного транспорта или компаний такси.





В заявлении международного аэропорта Самарканда признаётся наличие недостатков, которые особенно были заметны в период резкого повышения температуры в регионе (в день съёмки в городе было 46 градусов Цельсия).

Временный аэровокзал не рассчитан на одновременное обслуживание большого количества пассажиров. Кроме того, ограничения на допуск людей в здание накладывают и карантинные требования, говорится в заявлении.

Администрация воздушной гавани также отметила, что «во время регистрации некоторые граждане, игнорируя установленный порядок, пытаются пройти регистрацию вне очереди, создавая беспорядок».

Администрация принимает меры по устранению проблемы отсутствия условий для отбывающих пассажиров, сообщается в заявлении. В пресс-службе аэропорта «Газете.uz» уточнили, что для пассажиров, ожидающих вылета, в ближайшее время будут установлены навесы. В аэропорту принесли извинения за временные неудобства.