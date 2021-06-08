Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник высказался о мерах по стабилицизации цен на продовольственные продукты и развитии животноводства, птицеводства и рыболовства.

По его словам, цены на говядину с начала года выросли на 3,2%, баранину — 4%, мясо курицы — 3,3%.

«Рост цен, в первую очередь, оказывает негативное влияние на многодетные и нуждающие семьи. Но стабилизация цен на рынках не означает принуждения предпринимателей продавать свою продукцию по низким ценам», — подчеркнул глава государства.

Во-первых, как отметил Шавкат Мирзиёев, необходимо создать условия для предпринимателей, чтобы они могли увеличить предложение на рынке.

Кроме того, необходимо обратить внимание тем направлениям животноводства, которые дают высокие результаты в краткосрочной перспективе.

До конца года поручено довести производство мясо курицы до 450 тысяч тонн (в 2020 году было 247 тысяч тонн).

Перед хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым поставлена задача по производству 120 тысяч тонн мяса курицы, хокимом Ташкентской области Давроном Хидоятовым — 100 тысяч тонн, хокимом Ферганской области Хайрулло Бозоровым — 44 тысяч, хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым — 30 тысяч тонн, хокимом Сырдарьинской области Гофуржоном Мирзаевым — 28 тысяч тонн, хокимом Кашкадарьинской области Зойиром Мирзаевым — 18 тысяч тонн, председателем Жокаргы Кенеса Муратом Камаловым и председателем Совета министров Каракалпакстана, хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым — по 17 тысяч тонн, хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым — по 12 тысяч, хокимом Хорезмской области Фарходом Эрмановым — 11 тысяч тонн, хокимом Навоийской области Кабулом Турсуновым — 10 тысяч тонн.

Быстрее всех массу набирает птица. Для того, чтобы она набрала 1 кг веса требуется 1,7 кг корма, а крупному рогатому скоту — 8 кг, сказал Шавкат Мирзиёев.

На сегодняшний день 1100 предприятий работают на 50% мощности. Хотя в этой сфере ещё много возможностей, указал президент.

Одним из примеров является предприятие Jamboy Naslli Parranda, которое построило комбикормовый завод, инкубатор и птицефабрику, чтобы снизить стоимость яиц на 25%. Кроме того, в рамках кооперации предприятие раздало по 5 тысяч цыплят и корм 40 домовладениям, наладило оказание ветеренарных услуг и покупку их продукции.

По словам главы государства, теперь будут внедрены новые механизмы поддержки для поддержки птицеводческой промышленности. С 1 июля птицеводческим хозяйствам повышают размеры выделяемых субсидий в три раза за каждое яйцо — до 150 сумов (было 50 сумов), за мясо выращенной и реализуемой птицы — до 1500 сумов за каждый килограмм (было 800 сумов).

Производителям комбикормов и птицеводческой продукции для увеличения оборотных средств и проектов будут покрывать часть процентов по кредитам выше основной ставки Центрального банка.

Кроме того, будут компенсированы часть затрат на проекты по созданию современных комплексов для убоя птиц.

Для птицеводческих предприятий на 50% снизят налоги на прибыль, имущество, землю и водные ресурсы.

Председатель правления «Микрокредитбанка» Ориф Бутаев будет ответственен за проекты в сфере птицеводства. Для этого государство выделяет ресурсы на 50 млн долларов, а потом может выделить ещё 50 млн долларов, исходя из результатов работ.

В течение двух месяцев поручено начать проекты по производству 20 тысяч тонн мяса курицы.

В Наманганской. Самаркандской и Сурхандарьинской областях планируется запустить совместные с Венгрией проекты по производству корма.

Исходя из опыта, полученного в Сурхандарье, руководители районных секторов будут нести персональную ответственность за выращивание птицы (курицы, индейки, утки, гуся) в домашних хозяйствах.

Хокимы районов в течение двух месяцев на основе ГЧП должны организовать в каждом секторе по одному мини-инкубатору и холодильному оборудованию.

Президент поручил в течение месяца реорганизовать деятельность НИИ животноводства, птицеводства и рыбоводства. Для его оснащения выделят 10 млрд сумов.

До конца года глава ассоциации «Баликсаноат» Омон Мусаев лично ответственен за производство 400 тысяч тонн рыбной продукции.