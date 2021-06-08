Постановлением правительства от 3 июня при Республиканском центре духовности и просветительства образован Институт социально-духовных исследований, сообщает Norma.uz.

Задачами института определены:

  • проведение научно-практических исследований состояния духовно-просветительской работы, роли национальной идеи в развитии страны, угроз, негативно влияющих на стабильность общества;
  • подготовка научно-практических предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды в стране;
  • разработка эффективных и действенных пропагандистских технологий и методов по реализации духовно-просветительской пропагандисткой работы;
  • проведение исследований по усилению идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз, повышение среди населения культуры использования интернета;
  • разработка комплексных мер по искоренению равнодушия к судьбе народа, местничества, кумовства, коррупции, безразличия к семейным ценностям, безответственности в воспитании молодежи.

Институт является правопреемником всех прав и обязанностей, а также заключённых договоров образовательного учреждения «Маънавият таргиботчиси».

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Учреждение будет финансироваться за счёт государственного бюджета, благотворительных пожертвований и международных грантов.