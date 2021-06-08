Постановлением правительства от 3 июня при Республиканском центре духовности и просветительства образован Институт социально-духовных исследований, сообщает Norma.uz.
Задачами института определены:
- проведение научно-практических исследований состояния духовно-просветительской работы, роли национальной идеи в развитии страны, угроз, негативно влияющих на стабильность общества;
- подготовка научно-практических предложений по изучению, оценке и улучшению социально-духовной среды в стране;
- разработка эффективных и действенных пропагандистских технологий и методов по реализации духовно-просветительской пропагандисткой работы;
- проведение исследований по усилению идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз, повышение среди населения культуры использования интернета;
- разработка комплексных мер по искоренению равнодушия к судьбе народа, местничества, кумовства, коррупции, безразличия к семейным ценностям, безответственности в воспитании молодежи.
Институт является правопреемником всех прав и обязанностей, а также заключённых договоров образовательного учреждения «Маънавият таргиботчиси».
Учреждение будет финансироваться за счёт государственного бюджета, благотворительных пожертвований и международных грантов.
R. Lewine
Чего нам не хватало, так это очередной подобной структуры.
Slava K
Замечательное место работы.. кому то повезло.
Вопрос: “повышение культуры использования интернета“
Это как?
ограничения и запреты, все как всегда?