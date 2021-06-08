Группа турецких предпринимателей подала иск против Узбекистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ICSID). Об этом сообщило издание Spot.

В карточке дела говорится, что заявителями выступают Мехмет Зеки Обуз, Севде Йилмаз, Хурийе Обуз и компании Tasfiye Halinde Obuzlar Gida, Temizlik Maddeleri, Züccaciye ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Sirketi.

Предмет спора — предприятие пищевых продуктов. Подробностей на сайте центра нет. Генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление 4 июня. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В 2007 году газета «Народное слово» (PDF) писала, что Мехмет Зеки Обуз был приговорён в Узбекистане к 16 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты таможенной пошлины, НДС и акцизного налога, присвоении и растрате бюджетных средств и других преступлениях.

Издание сообщало, что Мехмет Зеки Обуз приехал в Узбекистан в 1995 году. В то же году стал одним из учредителей СП «Сундус», а в 1998 году — его генеральным директором.

Ранее против Узбекистана иски в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров подавали восемь раз, включая дела Newmont, Metal-Tech, Turkuaz, «МТС», Spentex и другое.