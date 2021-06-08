На основе государственно-частного партнерства в Узбекистане будут создавать жилищно-тепличные комплексы, следует из постановления президента Узбекистана от 7 июня.

Один такой жилищно-тепличный комплекс будет площадь не менее 20 соток. В него будут входить теплица и жилой дом общей стоимостью 88 тысяч долларов, из которых 30 тысяч расходуется на строительство дома и 58 тысяч — на возведение теплицы.

Государство в рамка ГЧП выделит под комплексы земельные площади. Среди них резервные низкоурожайные земельные площади, высвобождаемые из-под хлопка и зерновых, а также пустующие земельные площади, признанные непригодными, занятые садами и виноградниками. Плодородность этих земель роли не играет, поскольку теплицы будут работать по технологии гидропоники (способ выращивания растений на искусственных средах без почвы).

Кроме того, государство будет обеспечивать прокладку коммуникаций сетей (газа, воды, электрической энергии, внутренних дорог) к жилищно-тепличным комплексам и предоставит льготы.





Земли будут предоставляться инвесторам на основе права аренды по итогам открытого конкурса. На инвесторов возлагаются обязательства по подготовке проектной документации, финансированию строительства, оснащения и эксплуатации жилищно-тепличных комплексов, реализации продукции на внешнем и внутреннем рынках, безвозмездному оформлению инициативному населению жилищно-тепличных комплексов с передачей государственному партнеру после истечения срока соглашения о ГЧП.

Инициативное население, желающее заниматься тепличным хозяйством, будет работать в жилищно-тепличных комплексах на основании договора и заниматься производством продукции в этих комплексах в форме самозанятости.

Отбор инициативного населения будет проводиться инвесторами и хокимиятами районов. Теплицы могут строить и на приусадебных участках и в домохозяйствах инициативного населения исходя из возможностей населения и инвесторов.

На ввоз теплиц и материалов для них ввели льготы. До конца 2021 года освобождаются от уплаты таможенной пошлины готовые теплицы, состоящие из отдельных сборных частей, не производимых в Узбекистане. До конца 2023 года освобождаются от уплаты таможенной пошлины материалы, сырье и комплектующие, ввозимые из-за рубежа для производства теплиц и жилищно-тепличных комплексов, не производимые в Узбекистане.

Ставки земельного налога для теплиц и жилищно-тепличных комплексов, а также ставки налога на имущество для жилых помещений в составе жилищно-тепличных комплексов устанавливаются в размере 50% на протяжении трех лет, начиная с даты их ввода в эксплуатацию.