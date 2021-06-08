Приём документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2021/2022 учебный год начнётся с 15 июня. Об этом на брифинге в АИМК сообщила пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова.

По её словам, в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах приём в качестве эксперимента будет проводиться в два этапа и в электронной форме.

В период с 15 июня до 5 июля родители должны будут зарегистрироваться в электронной платформе my.maktab.uz и выбрать школу для ребёнка. При этом им предоставляется на выбор три школы: первая — на территории постоянного проживания (по микроучастку). Вторая и третья — по желанию исходя из удобности посещения учебного заведения.

На втором этапе (с 6 по 31 июля) родители должны будут отправить электронные документы в школу, закреплённую за микроучастком, где уже гарантировано дальнейшее зачисление ребёнка. В случае, если выбрана другая школа, в которой на момент регистрации имелись свободные места, отправка документов осуществляется с 1 по 15 августа.

Как уточнила пресс-секретарь МНО, приём документов в остальные городские (районные) школы будет проводиться в традиционной очной форме. Подать документы в первый класс по месту жительства можно будет с 15 июня по 15 июля. С 16 июля по 15 августа они смогут подать документы в другие школы (вне зависимости от территории и при наличии свободных мест).

Лайло Рустамова напомнила, что микроучастки закрепляются за школами на основе решений местных хокимиятов с учётом расположения махалли и демографического роста населения.