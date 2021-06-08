Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание. Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», на повестке дня — исполнение поручений по обеспечению занятости населения через развитие сельского хозяйства, предпринимательства и сферы услуг, а также увеличения объёмов продукции в сфере птицоводства, рыболовства и скотоводства.

Глава государства заявил, что практика выделения земель решением хокима прекратится. «Вчера я подписал указ», — добавил он.

На совещании отмечалось, что в Навоийской области за два месяца на 45% выросло число предпринимателей через выделение земель.

«Я верю, что если хоким области Кабул Турсунов приложит ещё немного усилий, то до конца года увеличит этот показатель на 145%, — сказал президент. — В Навои — безграничные земли и средства. Ты понял, что многое от тебя самого зависит… В Навоийской области не должен стоять вопрос о безработице».

«В Сурхандарье мы можем создать крупное предприятие на 500 млн или 1 млрд долларов, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Но на этом предприятии могут работать максимум 1000 человек, а в Сурхандарье — 200 тысяч безработных. Сурхандарьинцев можно прокормить только за счёт земли».

Глава государства подчеркнул, что не нужно просто выделять земли, надо сначала обучить людей.

«Мы начинаем давать земли реальным собственникам — народу. Это исторический шаг», — подчеркнул президент.

Президент отметил, что в сотне махаллей Сурхандарьи не было совершено ни одного преступления, поскольку у людей есть источники дохода.

«Плохих людей не бывает, бывают плохие хокимы, плохие руководители секторов, плохие хокимы городов», — подчеркнул глава государства, отметив роль руководителей в обеспечении условий для граждан.

В Навоийской области планируется выделить 40 тысяч га земель и обеспечить работой 120 тысяч человек.

Как уже сообщалось ранее, в этом году планируется создать 457 тысяч постоянных рабочих мест в рамках программы занятости.

«Можно увеличить в 1,5−2 раза число рабочих мест в сфере предпринимательства, услуг и сельского хозяйства», — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным руководителям, хокимам областей и банкам ускорить проекты в сфере услуг и создать 175 тысяч постоянных рабочих мест (75 тысяч — в третьем квартале, 100 тысяч — до конца года).

За счёт организации пунктов торговли и услуг вдоль международных и областных магистральных дорог можно создать 50 тысяч рабочих мест, за счёт создания специальных улиц, организации точек сервиса в каждом районном центре и махалли — 100 тысяч рабочих мест.

Кроме того, вице-премьеры Джамшид Кучкаров, Сардор Умурзаков, хокимы областей и банки ответственны за создание 175 тысяч постоянных рабочих мест в оставшиеся 7 месяцев за счёт дополнительных проектов в промышленности, сказал президент.

На основе начавшегося в Сурхандарье эксперимента будет внедрён порядок предоставления в аренду на 10 лет сельскохозяйственных земель для занятия дехканским хозяйством.

Для этого 100 тысяч га земель, высвобождаемые за счёт сокращения посевных площадей под пшеницу, будет предоставлены безработным для создания дехканских хозяйств. Это позволит обеспечить занятость минимум 400 тысяч человек. После сбора урожая хлопка для этих целей дополнительно будут высвобождены ещё 100 тысяч га земель.

Шавкат Мирзиёев также предложил субсидировать половину стоимости авиаперевозок для экспортёров плодоовощной продукции.