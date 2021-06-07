Основной задачей Технического института Ёджу в Ташкенте является подготовка высококвалифицированных кадров и специалистов с современными профессиональными знаниями, компетенциями и практическими навыками, востребованных в различных секторах экономики. Все образовательные программы института разработаны на основе международных стандартов с учетом требований основных работодателей.

Институт готовит бакалавров по очной, заочной и вечерней формам обучения, а также по второй специальности на узбекском, русском и английском языках. Образовательный процесс организован на основе кредитно-модульной системы с возможностью участвовать в различных совместных международных образовательных проектах с ведущими европейскими и южнокорейскими вузами по программам двойного диплома 2+2 и обменным образовательным программам 2+1+1.

Партнерами-университетами института являются южнокорейские вузы Hanyang University, Chung Cheong University, Gachon University, Chosun University, Jeonju University, Namseoul University, а также United Business Institutes в Бельгии, Varna Management University в Болгарии, Технический университет Йылдыз в Турции и University of Strathclyde в Великобритании.

Также студенты могут принять участие в семестровых обменных программах в рамках системы по студенческой мобильности (student mobility) и проходить стажировку и практику (internships) в ведущих международных компаниях зарубежных стран.

Педагогическую и образовательную деятельность осуществляют международные и отечественные профессора и лекторы-практики, которые являются выпускниками престижных вузов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Республики Корея, Малайзии и других.

В настоящий момент институт предлагает следующие образовательные программы:

School of engineering: архитектура и градостроительство; альтернативная энергия; лифт инжиниринг; проектирование информационных систем; машиностроение; электротехника; мехатроника; строительство.

School of business and finance: управление бизнесом; международный маркетинг; международные экономические отношения; туризм; бухгалтерия; банковское дело; финансы.

School of education: филология корейского языка; начальное образование; дошкольное образование; English education.

School of design: дизайн одежды; живопись.

School of medicine: эстетика красоты; лечебное дело.



Прием документов осуществляется до 1 августа 2021 года в режиме офлайн и онлайн. Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:

копию паспорта (цветная);

копию диплома лицея или колледжа/аттестата средней школы (цветная);

электронное фото (3,5 см x 4,5 см), сделанное за последние 3 месяца;

копию официального сертификата (цветная) уровня владения иностранным языком IELTS (5.5 и выше) или TOPIK (3 и выше) при наличии.

Абитуриенты, имеющие сертификаты IELTS (5,5 и выше) по английскому языку или TOPIK (3 и выше) по корейскому языку, освобождаются от экзаменов и получают максимальный балл по этим предметам.

Абитуриенты, набравшие максимальные или наивысшие баллы по соответствующим направлениям образования, получают возможность обучения на основе гранта института.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Усмон Носира, 156.

Телефон для справок: (+998) 78−129−40−40 (внутренний — 1).

Сайт: ytit.uz

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