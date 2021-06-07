Основной задачей Технического института Ёджу в Ташкенте является подготовка высококвалифицированных кадров и специалистов с современными профессиональными знаниями, компетенциями и практическими навыками, востребованных в различных секторах экономики. Все образовательные программы института разработаны на основе международных стандартов с учетом требований основных работодателей.
Институт готовит бакалавров по очной, заочной и вечерней формам обучения, а также по второй специальности на узбекском, русском и английском языках. Образовательный процесс организован на основе кредитно-модульной системы с возможностью участвовать в различных совместных международных образовательных проектах с ведущими европейскими и южнокорейскими вузами по программам двойного диплома 2+2 и обменным образовательным программам 2+1+1.
Партнерами-университетами института являются южнокорейские вузы Hanyang University, Chung Cheong University, Gachon University, Chosun University, Jeonju University, Namseoul University, а также United Business Institutes в Бельгии, Varna Management University в Болгарии, Технический университет Йылдыз в Турции и University of Strathclyde в Великобритании.
Также студенты могут принять участие в семестровых обменных программах в рамках системы по студенческой мобильности (student mobility) и проходить стажировку и практику (internships) в ведущих международных компаниях зарубежных стран.
Педагогическую и образовательную деятельность осуществляют международные и отечественные профессора и лекторы-практики, которые являются выпускниками престижных вузов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Республики Корея, Малайзии и других.
В настоящий момент институт предлагает следующие образовательные программы:
- School of engineering:
- архитектура и градостроительство;
- альтернативная энергия;
- лифт инжиниринг;
- проектирование информационных систем;
- машиностроение;
- электротехника;
- мехатроника;
- строительство.
- School of business and finance:
- управление бизнесом;
- международный маркетинг;
- международные экономические отношения;
- туризм;
- бухгалтерия;
- банковское дело;
- финансы.
- School of education:
- филология корейского языка;
- начальное образование;
- дошкольное образование;
- English education.
- School of design:
- дизайн одежды;
- живопись.
- School of medicine:
- эстетика красоты;
- лечебное дело.
Прием документов осуществляется до 1 августа 2021 года в режиме офлайн и онлайн. Для регистрации необходимо предоставить следующие документы:
- копию паспорта (цветная);
- копию диплома лицея или колледжа/аттестата средней школы (цветная);
- электронное фото (3,5 см x 4,5 см), сделанное за последние 3 месяца;
- копию официального сертификата (цветная) уровня владения иностранным языком IELTS (5.5 и выше) или TOPIK (3 и выше) при наличии.
Абитуриенты, имеющие сертификаты IELTS (5,5 и выше) по английскому языку или TOPIK (3 и выше) по корейскому языку, освобождаются от экзаменов и получают максимальный балл по этим предметам.
Абитуриенты, набравшие максимальные или наивысшие баллы по соответствующим направлениям образования, получают возможность обучения на основе гранта института.
Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Усмон Носира, 156.
Телефон для справок: (+998) 78−129−40−40 (внутренний — 1).
Сайт: ytit.uz
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