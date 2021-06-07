Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во Всемирный день окружающей среды 5 июня объявил о начале Десятилетия ООН по восстановлению экосистем на 2021−2030 годы. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

«Мы опустошаем экосистемы, от которых зависит само существование нашего общества», — заявил Генсек. При этом он добавил, что планета обладает огромным потенциалом и «у нас ещё есть время, чтобы возместить нанесённый ей ущерб».

Он подчеркнул, что Десятилетие восстановления экосистем -- это глобальный призыв к действию, который позволит мобилизовать необходимые политические, научные и экономические ресурсы для борьбы с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия.

По данным доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного на этой неделе, ежегодные затраты на восстановление только экосистем суши к 2030 году оцениваются в 200 млрд долларов. Однако каждый доллар, инвестированный в восстановление экосистем, приносит до 30 долларов экономической выгоды.

К экосистемам, требующим неотложного восстановления, отмечают в ООН, относятся сельскохозяйственные угодья, леса, луга и саванны, горы, торфяники, пресные воды, океаны, а также экосистемы городов.