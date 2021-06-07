Президент Узбекистана 4 июня подписал постановление о внедрении информационных технологий в выездную торговлю и поддержке предпринимателей, занимающихся розничной торговлей посредством автоматов.

С 1 декабря для выездной торговли предпринимателям нужно будет регистрировать выездные торговые объектов в автоматизированной информационной системе «К-SAVDO» в электронной форме, при этом сбор за регистрацию взиматься не будет.

Места выездной торговли (за исключением принадлежащих частным собственникам) будут реализоваться на электронном аукционе через «К-SAVDO» в соответствии со схемами размещения объектов выездной торговли.

Стартовая цена аукциона устанавливается в размере земельного налога на участок в соответствующем районе или городе. При этом 80% денежных средств, поступивших от реализации через аукцион, перечисляются в местные бюджеты соответствующих районов (городов), 20% — на специальный счет Государственного налогового комитета.

После полной оплаты победителем аукциона стоимости выездного торгового места ему через «К-SAVDO» в автоматическом порядке выдается свидетельство с нанесенным QR-кодом. Таким образом, он приобретает право пользования данным местом в течение 36 месяцев. При этом заключение договора на пользование выездным торговым местом не потребуется.

С предпринимателями и гражданами, которые занимаются выездной торговлей без регистрации, работники налоговой службы при первичном выявлении будут проводить разъяснительную работу, а также оказывать им помощь в прохождении регистрации.

К предпринимателям, которые реализуют товаров посредством торговых автоматов, требование обязательного использования контрольно-кассовой техники в отношении торговых автоматов применяться не будет. При этом юридические лица, которые занимаются торговлей через автоматы, независимо от вида реализуемых ими товаров признаются налогоплательщиками в сфере розничной торговли.

Напомним, в середине мая президент подписал еще одно постановление, согласно которому в крупных городах к 1 сентября должны появиться работающие круглосуточно торгово-развлекательные улицы с выездной торговлей товарами и услугами.