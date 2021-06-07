Компания Namuna Development специализируется на строительстве жилых комплексов, детально продуманных с точки зрения конструкции и требований международных стандартов. Ее первостепенной задачей является реализация всех потребностей резидентов и обеспечение качества и надежности проживания. Ключевая специализация компании — это создание собственной экосистемы внутри жилого квартала, в которой учтены все необходимые условия для комфортной и плодотворной жизни каждого.





Первый проект Namuna Development — ЖК NUR — находится в центре столицы на территории площадью в 3,55 га. Из преимуществ месторасположения можно отметить шаговую доступность к главным автомагистралям города, станциям метро «Хамид Олимжан», «Абдулла Кадыри» и «Минор», а также ко множеству культурных, образовательных и развлекательных объектов района.

Жилой квартал состоит из 30 зданий, где 932 квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению, то есть достаточно приобрести только мебель и бытовую технику. Двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и дуплекс апартаменты с правильно выбранной планировкой гарантируют владельцам вместимость, благоустроенность и простор. Все здания квартала построены с использованием немецкой технологии Motus, которая обеспечивает подвижность бетонных плит. Эта функция гарантирует безопасность жильцов по всей территории при землетрясениях даже высокого балла, характерных региону.





Квартал добрососедства обеспечен всем необходимым для комфортного местожительства: развитая внешняя и внутренняя инфраструктура, коммерческая недвижимость, четыре детские площадки для детей разных возрастов, парки для выгуливания питомцев, фитнес- и скейтборд-зоны и дорожки для бега. А главное — вместимые технологичные надземные и подземные парковки на более 1400 мест. И это лишь малый список преимуществ.

Для решения бытовых и повседневных забот на территории запланировано множество продовольственных и хозяйственных магазинов. А для проведения свободного времени в лаунж-атмосфере для жильцов и гостей комплекса откроют двери кофейни и бутики.





Безопасность проекта обеспечивается круглосуточно: введена система распознавания лиц и шлагбаумы, то есть посторонним вход запрещен. Для удобства резидентов доступно мобильное приложение, с помощью которого можно связаться с фирмой управления 24/7, заказать еду, такси и другие услуги, а также создать чат с соседями.

Детальный обзор на столицу открывают панорамные окна, установленные в каждой квартире. Благодаря данной особенности естественный свет наполняет помещение и цветовой спектр становится безграничным.





С 1 по 14 июня для удобства потребителя компания Namuna Development запускает выгодное предложение на ипотеку в ЖК NUR:

18% годовых и индивидуальные скидки;

до 10 лет на выплату;

только 50 квартир;

14 дней для осуществления мечты.

Ознакомиться с макетами территории ЖК NUR, планировками и дизайном квартир можно в офисе продаж и шоуруме по адресу: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Лашкарбеги, 1.

Ориентир: м. Хамид Олимжон, «Халк Банк».

Call-центр: (+998) 78−777−00−77.

Сайт: namunadevelopment.uz

Instagram: @namunadevelopment

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