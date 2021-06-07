Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в интервью проекту Alter Ego признал, что некоторые государственные компании являются иждивенцами, и заявил о необходимости их трансформации.

Политик подчеркнул, что данные компании должны быть поэтапно выведены из этого положения, не мешая развитию экономики. «Я не сторонник шоковой терапии, чтобы взять и топором убрать, как некоторые хотят», — сказал вице-спикер.

«Давайте возьмём UzAuto Motors. Они участвуют во внутреннем валовом продукте с 35 трлн сумами. Даже дело не в этом. Мы столько лет вкладывали туда», — заявил депутат и добавил, что народ от этого не страдает.

«Народ страдает от того, что не имеет достаточно средств, чтобы купить машину. Проблема не в том, что машина дорогая. Проблема в том, что люди зарабатывают мало. Покупательская способность низкая», — указал Алишер Кадиров. При этом он признал, что народ вынужден покупать некачественную продукцию за высокую цену.

Здесь же политик подметил, что в случае, если таможенные пошлины будут отменены, то количество транспортных средств увеличится в два раза.

«Я согласен, люди имеют право, они должны покупать качественные [машины] на свои честно заработанные деньги. Я совершенно согласен с этим и поддерживаю. Я не сторонник того, чтобы UzAuto Motors нагло продавала свои дорогие машины. В этом меня во многом не понимают. Я сторонник поэтапной трансформации на конкурентоспособное и нормальное автомобилестроение в Узбекистане», — пояснил глава партии «Миллий тикланиш».

Продолжая свою мысль, депутат подчеркнул, что «на данный момент не стоит снижать таможенные пошлины, так как это и так произойдёт», когда Узбекистан вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Когда Узбекистан вступит в ВТО, это [произойдёт] естественным образом, не мы будем управлять таможенными пошлинами. Но если у нас есть возможность трансформировать нашего производителя, в которого мы десятилетиями вложили триллионы народных денег, мы не можем взять и топором убить, открыть внешним производителям наш рынок», — сказал Алишер Кадиров и привёл в пример опыт Японии и Южной Кореи, которые до 80-х лет были закрыты для иностранных производителей.

«Так и должно быть — то, что люди требуют. Но это надо делать так умно, помогая экономике, а не разваливая её. Мы строим экономику. У нас обсуждение идёт на счёт того, чтобы сохранять или не сохранять 35-триллионную часть валового продукта. Если государство сейчас не поддержит автомобилестроение, оно разрушится. И мы вступим в ВТО, но у нас не будет своего автомобилестроения. Покупая задорого некачественное авто, мы поддерживаем, просто надо принимать так», — считает политик.

Как мы сообщали ранее, в конце прошлого года Алишер Кадиров заявил, что идеи «уничтожения автопрома» путём снижения таможенных пошлин обернутся для Узбекистана плохо. По его мнению, все монополии в стране, включая UzAuto Motors, должны быть готовы к открытой конкуренции после вступления страны в ВТО.