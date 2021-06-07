В 2020 году акселератор-лаборатория Программы развития ООН в Узбекистане запустила краудфандинговую кампанию по озеленению дна Аральского моря. В ее рамках каждый житель страны, организация и компания могут поддержать высадку саженцев саксаула на засушливых территориях.





В прошлом году компания Huawei Uzbekistan запустила инициативу Green Uzbekistan, в рамках которой присоединилась к проекту Программы развития ООН в Узбекистане (ПРООН) под названием Green Aral Sea. Данный проект направлен на смягчение последствий изменения климата и улучшение жизни населения Каракалпакстана за счет озеленения дна Аральского моря.

«С запуска проекта компания Huawei сразу поддержала его и стала „зеленым чемпионом“, оказав поддержку по высадке почти 20 тысяч саженцев. Для компании участие в проекте не является единоразовым. В этом году Huawei хочет довести количество саженцев от компании до 30 тысяч и продолжить вносить вклад в озеленение территории дна Аральского моря в последующие 10 лет. Недавно Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, обозначив ряд мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической ситуации Приаралья. Небольшой вклад компании Huawei может принести пользу общему делу по обеспечению устойчивого развития региона», — отметил директор Huawei Uzbekistan Форест Лю.





Команда Huawei Uzbekistan совместно с представителями Программы развития ООН в Узбекистане смогла посетить отдельный земельный участок площадью 100 га, расположенный в 85 км от Муйнака и задействованный под проект.

«Мы добрались до Аральского моря, вернее, до места, которое когда-то было морем. Находясь там, понимаешь весь масштаб изменений и последствий экологической катастрофы. И от этого хочется еще больше уделить внимания данному региону. Озеленение дна Аральского моря — одно из направлений, в которое компания хотела внести свой вклад. Также мы открыты для осуществления больших проектов по внедрению цифровых технологий в данном регионе, включая раскрытие потенциала Каракалпакстана в сфере ИКТ, повышение заинтересованности молодежи IT-технологиями, предоставление green-решений для операторов связи», — поделился начальник отдела корпоративных коммуникаций Даврон Азизов.

Green Uzbekistan является не единственным проектом в сфере защиты окружающей среды, осуществляемым компанией Huawei. В начале мая Huawei и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) запустили проект по «умному» сельскому хозяйству с использованием систем управления, мониторинга и обработки данных на базе 5G-технологий, Интернета вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных. Данный проект направлен на повышение эффективности рационального использования природных ресурсов в Узбекистане.

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