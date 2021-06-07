«Алиса, включи свет!»

Чтобы сделать террасную зону еще более уютной, AKFA Innovations предлагает современное функциональное решение — гильотинную систему. Это популярная автоматическая система безрамного остекления с вертикально-сдвижным механизмом открытия, подвижным поручнем и дистанционным управлением. Систему можно использовать при остеклении балконов, ресторанов, террас или при трансформации летнего бассейна в зимний.



А если нужен более простой и не такой громоздкий вариант защиты от солнца, как пергола, то в шоуруме представлен ассортимент маркиз. Они незаметны, не занимают много места и оптимально подойдут для загородного дома или дачи. А некоторые из моделей могут открываться до пола, тем самым выполняя роль занавеса, если установить маркизу снаружи над окном.



И маркизы, и перголы, и гильотинные системы могут быть привязаны к «умному» дому. Но в некоторых моделях есть возможность ручного управления.