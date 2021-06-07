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Спецпроект
«Алиса, включи свет!» —
что представлено в шоуруме AKFA Innovations
1 мая в Ташкенте состоялось открытие нового шоурума AKFA Innovations.
В шоуруме представлены только новые технологичные решения как для бизнеса, так и для дома. Большинство из них успешно используется в Европе. Здесь можно найти инновационные решения из разных стран — Греции, Турции, Испании, Швеции, Германии и других.

Все начинается с дверей
Уже при входе можно увидеть необычное решение — полукруглую сенсорную фото-дверь. И именно форма делает ее нестандартной и эффектной. Она специально привезена из Испании и делается только на заказ, как в принципе и большая часть продукции из шоурума.
Здесь представлены поворотные системы дверей от Porta Pivot — есть рамочные и безрамочные, полуоборотные и вращающиеся по всей оси. Такие двери — отличное решение для бизнеса с большим потоком людей: торгово-развлекательные центры, отели, бизнес-центры.
Особое место в шоуруме занимают системы от турецкой инжиниринговой компании Albert Genau. Она славится своими подъемно-раздвижными системами. В AKFA Innovations представлено несколько таких моделей. Часть из них — модернизированная, с возможностью подключить к «умному» дому.

В шоуруме представлено большое количество раздвижных дверей из закаленного стекла для зонирования помещения. И неважно, где вы решите установить их: в квартире для перехода на балкон или в офисе для выделения переговорной. В AKFA Innovations обязательно найдется оптимальное решение.

А некоторые из таких дверных систем умеют сами останавливаться, если увидят препятствия. Как, к примеру, у представленной модели от dormakaba — коллаборации компаний из Швеции и Германии.
Для маленьких квартир здесь тоже найдется интересное решение. В шоуруме есть двери со складной створкой и системой скрытых петель. Они пригодятся в помещениях, где стандартные двери получится открыть до конца.
Оконные решения и фильм «Один дома»
Многие помнят, как в новогоднем фильме «Один дома» Кевин Маккалистер пытается спастись от надоедливых воров. В одной из сцен главный герой расставляет остроконечные стеклянные игрушки под окно. И грабитель, поднимая створку вверх, наступает на ловушку Кевина.
И именно такое окно представлено в инновационном шоуруме. Кто-то называет его американским или английским, но правильно — окно с вертикально-раздвижной системой. В нем верхняя створка опускается, нижняя — поднимается. Также одну из створок можно открыть под углом, чтобы было удобно мыть окно.
В то же время в AKFA Innovations представлены и привычные окна, но с различными модификациями. Здесь можно найти решения со скрытыми петлями, поворотно-откидной системой и возможностью открывать окно на 180 градусов. А если хочется по утрам открывать окна нараспашку, то в шоуруме есть вариант с двумя активными створками от компании STAC. Причем при открытии такого окна посередине не остается импоста — вертикальной планки, которая делит окно на части.
Маркизы, перголы и гильотинные системы
Жители Узбекистана большую часть года проводят под теплым, порой обжигающим солнцем. И узбекистанцы понимают, насколько важно иметь защиту от прямых солнечных лучей. Но и никто не откажется от нахождения на улице даже в знойные летние дни. И здесь спасут маркизы, перголы и гильотинные системы из AKFA Innovations.

Раздвижная система «Пергола» — это современная функциональная защита от солнца. Уже многие годы она используется по всему миру в оформлении летних террас кафе и ресторанов, открытых бассейнов, загородных веранд и зон для паркинга. Все модели, представленные в шоуруме AKFA Innovations, выполнены в изящном минималистичном стиле, поэтому гармонично впишутся в любой экстерьер.
Чтобы сделать террасную зону еще более уютной, AKFA Innovations предлагает современное функциональное решение — гильотинную систему. Это популярная автоматическая система безрамного остекления с вертикально-сдвижным механизмом открытия, подвижным поручнем и дистанционным управлением. Систему можно использовать при остеклении балконов, ресторанов, террас или при трансформации летнего бассейна в зимний.

А если нужен более простой и не такой громоздкий вариант защиты от солнца, как пергола, то в шоуруме представлен ассортимент маркиз. Они незаметны, не занимают много места и оптимально подойдут для загородного дома или дачи. А некоторые из моделей могут открываться до пола, тем самым выполняя роль занавеса, если установить маркизу снаружи над окном.

И маркизы, и перголы, и гильотинные системы могут быть привязаны к «умному» дому. Но в некоторых моделях есть возможность ручного управления.
Наглядный «умный» домик
Еще одно необычное и притягивающее внимание строение в шоуруме — маленький «умный» домик. Это мини-версия реальной квартиры с одной комнатой. Здесь показано, как можно использовать технологии из AKFA Innovations в домашней обстановке.
Все системы шоурума, имеющие привод, могут управляться с помощью smart home. И в представленном маленьком домике они отлично показывают возможности и решения. Здесь можно увидеть дверь с идентификацией по отпечатку пальца, приборную панель с возможностью настроить несколько сценариев в помещении и бесконтактную работу бытовых устройств.

«Алиса, включи свет!», «Алиса, открой шторы!», «Алиса, закрой мансардное окно!» — консультанты с радостью покажут, как работает «умный» дом и почему это комфортно. А желающие смогут сами опробовать голосовые команды.
Новаторские и эргономичные системы, которые давно и успешно применяются за рубежом, теперь можно приобрести в шоуруме AKFA Innovations, ориентируясь на собственные желания и потребности. На все системы имеется многолетняя гарантия, а также предусмотрена быстрая установка.

Условия для первоклассного комфортного отдыха теперь доступны каждому.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−341−00−00.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олтинтепа, 171.
Ориентир: перекресток Циолковского.

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