Европейский союз выделил 11 млн евро государственному бюджету Узбекистана на поддержку реформ, направленных на улучшение агропродовольственного сектора и обеспечение средств к существованию сельского населения. Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Узбекистане.

Это третий перевод подобного рода начиная с первого квартала 2020 года, отмечается в сообщении. Общая сумма грантовой поддержки бюджета со стороны ЕС составила 32 млн евро.

«Потенциал обеспечения занятости в таких сферах, как сельское хозяйство, пищевая и текстильная отрасли значителен», — сказала посол Евросоюза в Узбекистане Шарлотт Адриан, добавив, что необходимо уделять больше внимания входу на рынок и конкурентоспособности мелких фермеров, которые составляют большинство производителей.

ЕС также анонсировал новую инициативу для поддержки экологически чистого и «умного» развития агропродовольственного сектора. Эта инициатива усилит скоординированное участие Евросоюза, его стран-членов и европейских институтов финансирования, работающих в сфере развития, таких как Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Французское агентство развития (ФАР), Немецкий банк развития (KfW) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении.