В результате дорожно-транспортного происшествия в Алмазарском районе Ташкента погиб пешеход, сообщила пресс-службе ГУВД.

ДТП случилось 1 июня примерно в 22:40 часов на улице А. Кадыри. Водитель Lacetti Шамшод К. (1996 года рождения) совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Аброр М. (1986 г. р.) получил телесные повреждения и был госпитализирован, однако 2 июня скончался от полученных травм.

По данному факту ГУВД Ташкента возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного Кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.