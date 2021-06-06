Заместитель премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 5 июня встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщила пресс-служба МИВТ.

Стороны обсудили проработку двусторонних документов и межправительственных соглашений, которые планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан (по данным «Азия-плюс», 10−12 июня).

Кроме того, согласована организация взаимных поездок деятелей культуры, искусства, науки, а также представителей молодежи двух страх в регионы Узбекистана и Таджикистана.

Власти стран рассмотрели перспективы возобновления автобусного сообщения между крупными городами двух государств, такими как Ташкент, Самарканд, Термез, Душанбе, Худжанд, Пенджикент и другими.

Стороны договорились о совместной работе по продвижению туристического бренда «Шелковый путь» и реализации проектов по развитию «зиёрат-туризма» (паломнического туризма).

Автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном после 26-летней паузы возобновились с 15 мая 2018 года. Но с 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Узбекистан ограничил автодорожное сообщение с другими странами, а с 1 сентября начал постепенно снимать ограничения.