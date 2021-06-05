«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд на пикник.
Рулетики с мясным фаршем из слоёного теста
Сочный мясной фарш в мягком, хрустящем слоёном тесте выглядит очень аппетитно. Очень быстрая выпечка из слоёного теста, которую легко приготовить заранее к пикнику.
Быстрые пирожки с грибами
Простые пирожки с грибами в виде кулька — однозначно удивят близких. Необычная форма пирожков не оставит равнодушным никого. Получаются очень вкусными и ароматными.
Ажурные сосиски в тесте
На детей такие сосиски в тесте однозначно производят впечатление — проверено. Да и взрослые с удовольствием попробуют.
Банановый хлеб с шоколадом и орехами
Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада станет прекрасным перекусом во время активных прогулок.
Погача по-турецки с сыром
Эти булочки понравятся и взрослым, и детям, особенно, если захватить с собой термос со сладким чаем.
Овощная самса
Хрустящее слоёное тесто и сочная начинка, а ещё эта самса хороша и в горячем и в холодном виде.
Ещё больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99878) 148−15−55
Telegram: (+99899) 837−15−15