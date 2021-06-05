«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд на пикник.

Рулетики с мясным фаршем из слоёного теста





Сочный мясной фарш в мягком, хрустящем слоёном тесте выглядит очень аппетитно. Очень быстрая выпечка из слоёного теста, которую легко приготовить заранее к пикнику.

Быстрые пирожки с грибами





Простые пирожки с грибами в виде кулька — однозначно удивят близких. Необычная форма пирожков не оставит равнодушным никого. Получаются очень вкусными и ароматными.

Ажурные сосиски в тесте





На детей такие сосиски в тесте однозначно производят впечатление — проверено. Да и взрослые с удовольствием попробуют.

Банановый хлеб с шоколадом и орехами





Ароматный, безумно вкусный и нежный банановый хлеб с кусочками тёмного шоколада станет прекрасным перекусом во время активных прогулок.

Погача по-турецки с сыром





Эти булочки понравятся и взрослым, и детям, особенно, если захватить с собой термос со сладким чаем.

Овощная самса





Хрустящее слоёное тесто и сочная начинка, а ещё эта самса хороша и в горячем и в холодном виде.

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