Акционерное общество «Тепловые электрические станции» прокомментировало отключение энергоблока Талимарджанской тепловой электростанции.

По данным предприятия, в 22:17:45 на линии электропередачи 220 кВ, отходящей от подстанции «Шуртан», находящейся в системе АО «Узбекнефтегаз» в 18,5 км от АО «Талимарджанская ТЭС», произошло короткое (4,7 секунды) замыкание, что привело к снижению напряжения сети 220 кВ до 35 кВ. В результате этого, на Талимарджанской ТЭС успешно сработало система автоматической защиты энергоблоков, говорится в сообщении.





Причиной возникновения короткого замыкания стало приближение автотехники с негабаритным грузом к линии электропередачи 220 кВ на недопустимое расстояние, отметили в компании.

«Если бы система автоматической защиты энергоблоков на АО „Талимарджанская ТЭС“ не остановила работу энергоблоков в результате возникшего замыкания, это привело бы к огромным техническим и финансовым потерям единой системы электропередачи», — следует из заявления «Тепловых электрических станций»





В результате принятых мер 5 июня в 00:58 был произведен пуск парогазовой установки №2 на Талимарджанской ТЭС.

В 10:14 энергоблок №1 станции вновь введен в эксплуатацию и в настоящее время работает на полную мощность.

Для компенсации электроэнергии, производимой на Талимарджанской ТЭС, резервные энергоблоки Ташкентской ТЭС, Навоийской ТЭС и Сырдарьинской ТЭС были подключены к энергосистеме для подачи дополнительной мощности.

Накануне компания «Узбекнефтегаз» сообщила, что из-за аварийного отключения энергоблока Талимарджанской ТЭС приостанавливали работу основные производственные установки Шуртанского газохимического комплекса, Мубарекского ГПЗ, Бухарского НПЗ, а также 34 газоперекачивающих агрегата на 11 компрессорных станциях. Почти все объекты возобновили работу. Ведётся оценка ущерба.