До недавнего времени театр Silk Route Marionettes располагался на 4 этаже здания ТРЦ Samarqand Darvoza. Театр буквально рос вместе с торговым центром, так как еще на этапе строительства бывшее руководство Samarqand Darvoza любезно согласилось предоставить помещения и площадку для выступлений на льготных безвозмездных условиях. Оно полностью разделяло альтруистические взгляды театра, поддерживая его на протяжении шести лет. Коллектив театра всегда будет благодарен за эту добросердечность и стремление подарить подрастающему поколению право на духовное развитие.





В конце прошлого года руководство SD MALL сменилось. Новое руководство не разделило ценности театра, и взглядам суждено было разойтись. В театре видели только средство для привлечения материального дохода и неоднократно говорили о «нерентабельности», бесполезности для ТРЦ, загоняя в определенные рамки.

Проект, изначально созданный как социальный и благотворительный, не мог перешагнуть через себя и уйти в коммерческое направление. Театру выдвинули жесткий ультиматум, запросив неподъемную арендную плату за используемые помещения и дав на выбор второй вариант: освободить их в течение одного месяца. Руководителей ТРЦ не остановило понимание того, что театр не осилит назначенную сумму «космического» формата. Театр просто «выгнали» за нерентабельность, даже не рассматривая этическую сторону вопроса.





Целью и смыслом существования театра является не коммерческая выгода, ведение бизнеса или материальный интерес. Главная задача театра — приобщение юного зрителя к культуре и искусству. Исходя из этого, основным направлением всегда было и остается социальное. Театр считает своим долгом на благотворительной основе способствовать эстетическому и духовному развитию всех детей без исключения. И в приоритете те, кому подобный вид искусства недоступен по причине материальных и прочих затруднений. Это дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, сироты. Поэтому театр Silk Route Marionettes регулярно с большой радостью приглашает на бесплатные спектакли детей, которым особенно необходимо внимание. В гостях у театра побывало много маленьких воспитанников школ для детей с ограниченными возможностями, детских домов, домов-интернатов.





Но если намерения чисты, это обязательно будет вознаграждено, и выход найдется. На помощь театру пришло руководство ташкентского Экопарка, которое предоставило территорию для строительства отдельного здания. Коллектив театра благодарен Экопарку за такую поддержку. Теперь Silk Route Marionettes обрел свой новый дом — настоящий дом сказки.





Несмотря на все испытания, что коснулись Silk Route Marionettes, основной миссией театра остается благотворительность и просвещение. По-прежнему будут приглашаться в гости воспитанники домов-интернатов, дети из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями. Театр продолжит эту славную традицию и будет всячески поддерживать культурную повестку. Уже запланировано каждую неделю проводить бесплатные сеансы для детей, которые особенно нуждаются во внимании, заботе и празднике.

Театр надеется, что новая локация, новый дом сказки станет островком радости, культуры, а, главное, волшебства для всех детей, которые в него верят и очень ждут встречи с ним. Актеры театра смогут и дальше развивать древнее народное искусство «кугирчокчи», передавая свое мастерство последующему поколению артистов.

На правах рекламы.