Коммерческие помещения на набережной Seoul Mun выгодно расположены вдоль канала Бурджар. 274 коммерческих помещения представлены площадью от 13 до 1000 кв. м. Концепция проекта создает комфортную и экологичную среду внутри торгово-досугового центра, а расположение недвижимости на двух берегах канала образовывает вокруг особый прохладный климат, что поможет посетителям даже в сильную жару комфортно находиться на ее территории.





Также важным пунктом, отличающим данный проект от других, является высота потолков коммерческих помещений — до шести метров. Это поможет реализовать множество возможных вариантов преобразования пространства для извлечения из него выгоды.

Сочетание преимуществ удобного расположения в одном из оживленных районов столицы и большого спектра возможностей реализации любого вида бизнеса делает проект Seoul Mun выгодным вложением. Шопинг, развлечения, активный досуг и повседневные прогулки — все это можно будет найти на трех уровнях набережной.





Не стоит упускать возможность открыть свой бизнес в Seoul Mun. Для получения подробной информации можно посетить офис продаж.

Количество помещений ограничено.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Cайт: seoulmun.uz

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