Первым заместителем министра дошкольного образования Узбекистана назначен Баходиржон Очилбоевич Онорбоев, сообщил Telegram-канал «Нигох». Прежний первый замглавы МДО Кахрамон Олимов освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Баходиржон Онорбоев (1971 г. р.) в декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности ректора Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности. С июля 2020 года занимал пост заведующего Секретариатом Кабинета министров по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодёжи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.

Другим заместителем министра дошкольного образования стал Узокбой Шоимкулович Бегимкулов. На этом посту он сменил Максуджана Юлдашева, который также перешёл на другую должность.

Узокбой Бегимкулов (1964 г. р.) в разные годы работал в структурах Академии наук Узбекистана, Ташкентского государственного педагогического университета, Национального университета, Министерства высшего и среднего специального образования. С 2017 года занимал должность замглавы Минвуза по вопросам науки и инноваций.