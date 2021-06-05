Новый бренд Kingston FURY опирается на десятилетний опыт одного из лидеров в производстве высокопроизводительной и игровой памяти в области решений DRAM.





Компания Kingston Technology Company — один из известных производителей памяти и технологических решений, объявила название своего нового бренда для геймеров и энтузиастов — Kingston FURY. Основываясь на успехе памяти HyperX, Kingston переименовала игровую линейку DRAM, флэш-памяти и твердотельных накопителей SSD в Kingston FURY. Компания инвестировала ресурсы и знания из своего основного бизнеса в создание высокопроизводительных продуктов нового поколения.

Новый бренд Kingston FURY продолжит эволюцию передовых высокопроизводительных решений памяти для энтузиастов и геймеров. Один из крупных независимых производителей памяти в мире опирается на свой тридцатилетний опыт в области проектирования, тестирования, производства и экспертизы клиентского сервиса. Ведущие позиции компании в индустрии производства DRAM показывают, что она обладает достаточным опытом и ресурсами, чтобы вывести Kingston FURY в лидеры рынка высокопроизводительной памяти для энтузиастов ПК и геймеров.





Инженерный опыт Kingston лежит в основе многочисленных рекордов по разгону устройств. Он подтвержден внушительным количеством наград, собираемых линейкой памяти HyperX с 2002 года, переходит в новую эру создания высокопроизводительных решений DRAM и флэш-памяти. Все эти достижения всегда были результатом работы Kingston: инженеров, производства, отдела тестирования и службы поддержки клиентов.

«Мы очень гордимся тем, что представляем новый бренд Kingston FURY, который объединит производительные модули памяти для энтузиастов ПК и геймеров. Сильная база Kingston и мировое лидерство компании как производителя качественных решений DRAM и флэш-памяти обеспечат новый бренд ресурсами и энтузиазмом, твердо продемонстрируют нашу приверженность как производительности, так и надежности продуктов», — говорит Крейг Тилмонт, старший директор по маркетингу Kingston.

В ближайшее время Kingston представит полную линейку продуктов Kingston FURY DDR4 и DDR3, а в четвертом квартале запустит долгожданные модули памяти DDR5, которые сейчас проходят стадии разработки, проверки совместимости и тестирования совместно с поставщиками материнских плат.

Под брендом Kingston FURY выйдут следующие категории продуктов:

Kingston FURY Renegade. Высокая скорость и низкие задержки для невероятной производительности. Один из мощных по производительности (с RGB и без RGB) с частотами DDR4 до 5333 МГц. Kingston FURY Beast. Популярная память Kingston для энтузиастов и геймеров -высокопроизводительное и экономичное обновление ПК (DDR3 и DDR4 с RGB и без RGB) со скоростью до 3 733 МГц. Kingston FURY Impact. Мощный прирост производительности SO-DIMM для ноутбуков, мини-ПК и других компьютеров с малым форм-фактором (DDR3 и DDR4) со скоростью до 3 200 МГц.

В имени нового бренда используется название уже ставшей популярной категории продуктов памяти FURY (представлена в 2014 году), которая заслужила право нести эстафету, продолжая традицию Kingston поставлять высокопроизводительные и сверхнадежные DRAM-продукты для энтузиастов ПК и геймеров. Сохраняя приверженность геймерскому миру, компания Kingston вскоре объявит о том, какие киберспортивные клубы присоединятся к команде Kingston FURY.

Big Data, десктоп-компьютеры и ноутбуки, умные гаджеты на основе интернета вещей, твердотельные накопители как для проектирования систем, так и для контрактного производства — для всего этого Kingston предоставляет свои решения, которые находят применение в повседневной жизни, работе и сфере развлечений. Крупные мировые производители ПК и облачные хостинговые компании в своих производственных потребностях рассчитывают на Kingston. Экспертиза, накопленная Kingston в течение 30 лет, помогает создавать инновационные технологии, которые затем ежедневно используются по всему миру.

Компания не фокусирует внимание только на своих продуктах. Она стремится создать целостную картину, чтобы полностью отвечать потребностям клиентов. Kingston предлагает миру свои решения для перемен к лучшему.

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