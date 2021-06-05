4 июня в 22:16 часов произошло отключение электроэнергии на объектах «Узбекнефтегаза» из-за аварийного отключения энергоблока Талимарджанской тепловой электрической станции («Тепловые электрические станции»), сообщила пресс-служба компании.

В результате приостанавливалась работа основных производственных установок Шуртанского газохимического комплекса, Мубарекского газоперерабатывающего завода, Бухарского нефтеперерабатывающего завода (все эти предприятия входят в список крупнейших налогоплательщиков, от которых зависит доходы госбюджета).

Кроме того, на газодобывающих месторождениях, принадлежащих Мубарекскому, Шуртанскому, Газлийскому нефтегазодобывающим управлениям произошла остановка работы из-за отключения электроэнергии.

По данным компании, также была остановлена работа на месторождениях «Зеварда», «Жанубий Кемачи», «Жанубий Уртабулак», «Денгизкул», «Сомонтепа», «Алан» и на компрессорных станциях «Кукдумалок», «Шуртан КМПО», «Бетман», «Шимолий Нишон». Всего не работали 34 газоперекачивающих агрегата на 11 компрессорных станциях.

Перебои в работе привели к снижению потребления природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АО «Узтрансгаз».

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза», после полного восстановления электроснабжения, по состоянию на 08:00 5 июня все выше указанные объекты возобновили работу, в том числе 32 газоперекачивающих агрегата.

Сейчас Шуртанское нефтегазодобывающее управление работает над вводом в эксплуатацию двух оставшихся газоперекачивающих агрегатов.

В настоящее время рабочая группа во главе с председателем «Узбекнефтегаза» Мехриддином Абдулаевым ведёт оценку ущерба.

В свою очередь, потребление природного газа, подаваемого на магистральные газопроводы АК «Узтрансгаз», начало восстанавливаться.

Отключения энергоблоков на Талимарджанской ТЭС происходили и ранее. 5 января внеплановое отключение обеих ПГУ Талимарджанской ТЭС привело к сбою в энергосистемах Узбекистана и соседних стран. Сообщалось о частичных отключениях на ряде других ТЭС страны.

Утром 8 января на Талимарджанской ТЭС вновь отключились обе парогазовые установки, из-за чего в ряде районов Кашкадарьи была прекращена подача электроэнергии.