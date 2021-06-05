Министерство энергетики Узбекистана отреагировало на жалобы, связанные с перебоями в подаче электроэнергии. Некоторые предприниматели в сфере общепита сообщают, что из-за отсутствия электричества портятся продукты.

По данным Минэнерго, «случаи кратковременного отключения электроэнергии связаны с сильным ветром, который наблюдался в ряде регионов страны в период 1−3 июня». Поломки ветвей деревьев и смещения кровли из некоторых строений -за сильных ветров привело к повреждению линий электропередачи, говорится в сообщении.

«Кроме того, в первые дни лета наблюдается резкий рост нагрузки на трансформаторные подстанции, связанной с увеличением потребления электроэнергии из-за значительного повышения температуры. Это также вызывает проблемы в рабочем состоянии энергооборудования, в том числе, случаи кратковременного отключения электроэнергии», — указали в Минэнерго.

Для ликвидации проблем во всех регионах действуют аварийные бригады, укомплектованные специалистами местных энергокомпаний, ведётся работа по устранению проблем, сообщили в министерстве.

Кратковременные отключения электроэнергии производятся и на плановой основе в связи с подготовкой отдельных участков линий электропередачи и трансформаторных пунктов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении.

5 июня с 7:00 до 18:00 в некоторых частях Юнусабадского и Алмазарского района отсутствовало электричество из-за замены (демонтажа) и ремонта железобетонных колонн на линиях электропередач.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, Минэнерго просит звонить по телефону 1154 , с газоснабжением — 1104.