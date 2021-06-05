Постановлением Кабинета министров от 3 июня 2021 года (ПКМ-344) утверждено положение о предоставлении академического отпуска студентам высших образовательных учреждений.

Согласно документу, студентам вузов академический отпуск может быть предоставлен в следующих случаях:

для прохождения военной службы;

для восстановления здоровья;

по беременности и родам;

по уходу за ребенком;

по уходу за больным членом семьи (отец, мать или лица их заменяющие, супруг, ребенок).

Соответствующее заявление студента должно быть рассмотрено в течение недели и оформлено приказом ректора (директора) учебного заведения. При этом студенты (в том числе не имеющие возможности очного обучения) по своему усмотрению смогут выбрать заочную, дистанционную форму обучения или экстернат на время академического отпуска.

Из документа следует, что предоставление студенту академического отпуска не считается исключением его из высшего образовательного учреждения, а в течение этого периода ему не будет выплачиваться стипендия. Здесь же уточняется, что студенты, вернувшиеся в установленный срок, не обязаны повторно осваивать ранее изученные предметы, а их заявления о возврате на учёбу не могут быть отвергнуты без основания.

Постановлением также отменяется лимит на предоставление академического отпуска во время обучения в вузе (ранее студенты обычных вузов могли получить отпуск два раза, медицинских — три раза).