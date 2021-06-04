В седьмом выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» специалисты компании посвятили самому дорогому — жизни и здоровью человека, а именно страхованию от несчастных случаев и инфекционных заболеваний.

Несчастные случаи и инфекционные заболевания не являются редкостью в Узбекистане. По данным государственного комитета по статистике, в 2020 году по стране зафиксировано 175,6 тысячи смертей. 8,8% из этого числа, или почти 15,5 тысячи людей умерли от несчастных случаев и инфекционных заболеваний. Страховая компания «Узбекинвест» за прошлый год выплатила своим клиентам, застраховавшим именно эти риски, почти 15 млрд сумов, из которых 394 млн сумов выплатили получившим травмы от несчастных случаев и 14,5 млрд сумов — заболевшим инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом COVID-19.

Страховой полис от несчастных случаев и инфекционных заболеваний предусматривает выплату компенсации в случае травмы, получения первой степени инвалидности, смерти или иного расстройства здоровья из-за внезапного, кратковременного и независимого от воли человека события и нарушения физиологических функций и нормальной жизнедеятельности организма человека, вызванного взаимодействием с организмом патогенного вируса в условиях влияния внешней среды.





Имеется ряд событий, которые не являются несчастными случаями: травмы при занятиях спортом на профессиональном или любительском уровне, занятия экстремальными видами спорта, хулиганство или драка, вождение автомобиля в нетрезвом виде, неблагоприятные последствия лечебных мероприятий и многое другое. С полным перечнем исключений можно ознакомиться в подкасте.





Размер страховой компенсации определяется с помощью специальной таблицы выплат «Узбекинвест». В таблице указан перечень различных травм и заболеваний. Для каждого случая установлен определенный процент от страховой суммы. Например, если застрахованное лицо получит травму мозга в результате несчастного случая, ему будет выплачено 25% от выбранной им страховой суммы.

Размер выплат установлен согласно современным требованиям и с учетом стоимости медицинских услуг на сегодняшний день. Страховая компенсация поможет возместить все необходимые расходы на лечение и другие мероприятия.

Оформить страхование от несчастных случаев в «Узбекинвест» можно онлайн по выгодной цене по ссылке всего за пару минут. Полис будет оформлен в электронном виде. Его можно скачать прямо на телефон.

Подкасты от компании «Узбекинвест» на русском языке можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5), а также на Facebook.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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