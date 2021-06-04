Сенаты Узбекистана и Казахстана утвердили «Дорожную карту» по развитию межпарламентского сотрудничества на 2021−2022 годы, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.

Документ был принят 3 июня по итогам встречи председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой с главой Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований Олий Мажлиса Узбекистана и Институтом парламентаризма при Парламенте Казахстана.

«Узбекистан и впредь будет открытым и надёжным партнёром для Казахстана. Готовы и в последующем строить взаимовыгодные отношения, учитывающие взаимный интерес, укреплять доверительный и открытый диалог», — отметила глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева.

«Считаю, что реализация „Дорожной карты“ станет важным инструментом укрепления межпарламентских контактов, а также вкладом законодательных органов в развитие стратегического сотрудничества между нашими странами», — сказал спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

Он предложил, что парламенты двух стран могли бы взаимодействовать в совершенствовании правовой базы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, экологии и управления водными ресурсами, инвестиций, культуры и других.

Глава Сената Казахстана отметил, что большой объём торговли, инвестиций и промышленной кооперации приходится на области двух стран. «В целях поддержки межрегионального сотрудничества предлагаем проводить встречи казахстанских и узбекских сенаторов в регионах с участием депутатов местных представительных органов», — добавил он.