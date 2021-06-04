На территории Узбекистана в выходные продолжится аномальная жара, на 7−10 градусов превышающая нормальные для начала лета значения, сообщил Узгидромет.

В дневные часы воздух прогреется до +40…+43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до +44…+46 градусов, ночью будет в пределах +22…+27 градусов, по пустынным районам местами до +30 градусов.

В Узгидромете подчеркнули, что температура воздуха измеряется в тени и на высоте 2 м. Иными словами, температура на солнце и вблизи нагретых конструкций может быть выше.

Синоптики отмечают, что для большей части территории Узбекистана это самое жаркое начало лета. В Ташкенте, например, абсолютные максимумы температуры для первой недели июня до этого года не превышали +37…+39 градусов.

В выходные по Узбекистану ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами с пыльными бурями. В воскресенье в отдельных горных районах ближе к вечеру с развитием конвективной облачности есть вероятность выпадения кратковременного дождя с грозой.