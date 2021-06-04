Концепция «двор без машин», велодорожки, парковые и прогулочные зоны, современные игровые площадки с безопасным покрытием — большинство новых жилых комплексов делает акцент на безопасность и комфорт для детей, забывая о главном: доступной образовательной среде. Все удовольствие от проживания в новой уютной квартире сходит на нет, если родителям приходится вставать затемно и через весь город, по пробкам, везти засыпающее чадо в детсад. А вечером по тем же пробкам пробираться обратно домой.





Философия компании Golden House опирается на ценности и сценарии жизни покупателей. Прежде чем начать продажу квартир, девелопер создает высококлассную и комфортную жилую среду, учитывающую все потребности будущих жильцов. Разрабатывая проект ЖК Infinity, компания пошла немного дальше и решила создать удобство не только для жителей самого комплекса, но и для их ближайших соседей, проживающих в окрестных домах.

Параллельно со строительством жилого комплекса, компания Golden House занимается реставрацией двухэтажного здания ДОО (дошкольной образовательной организации) №559, которое находится в непосредственной близости с Infinity. Реконструируются полностью все помещения — кабинеты для занятий, столовая, кухня, хозяйственные помещения, а также спортивные площадки и бассейн. А все вместе это составляет немаленькую территорию в 0,8 га. Обновленный садик сможет вместить до 480 малышей.





Golden House всегда уделял огромное внимание дошкольным и школьным учебным заведениям в непосредственной близости от своих жилых комплексов, а значит — безопасности, здоровью и комфорту детей. Обновленный садик станет не только социальным вкладом, который компания внесет в развитие столицы, но и подарком от девелоперской компании дошколятам и их родителям.

Частью социальной инфраструктуры резиденции премиум-класса Infinity станет собственный детский сад на 210 мест, общей площадью 3000 кв. м. Территория детского счастья расположится в шаговой доступности от жилого комплекса, так что путь из дома в детсад займет считанные минуты.





Малыш всегда будет рядом и в безопасности: жилой комплекс закрыт от посторонних и свободен от машин. Комплексная система контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру поможет вам и вашим детям чувствовать себя в полной безопасности. Приятным бонусом для собственников недвижимости в ЖК Infinity станут привилегированные условия поступления и пребывания их детей в этом частном детском саду.

Проект частного детского сада разрабатывается совместно с зарубежными коллегами. Поэтому он будет буквально на шаг впереди в области дошкольного образования и сделает досуг малышей настоящим удовольствием и пользой в одном лице.





Современный жилой квартал с апартаментами люкс-класса, расположенный на пересечении центральных улиц Истикбол и Абдуллы Кадыри, призван сделать жизнь людей максимально комфортной и удобной. По задумке авторов проекта кроме жилых помещений внутри квартала расположатся все социально важные объекты. У каждого размерного ряда квартир есть несколько планировочных решений, которые позволяют использовать полезную площадь максимально эффективно. Каждый покупатель может выбрать для себя проект мечты и не заботиться о перепланировке.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: infinity-gh.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.