Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 2 июня встретился с представителями американской компании Crow Holdings, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Хоким рассказал гостям, что экономика Ташкента за последние три года выросла вдвое (Джахонгир Артыкходжаев руководит городом с апреля 2018 года). По его словам, масштаб строительства за этот же период равен объему работы, проделанной за предыдущие 70 лет (спустя некоторое время после публикации это предложение из релиза было удалено).
Градоначальник также сообщил, что за последние три года в столице построено 22 надземных и 4 подземных станции метро. Фактически появились 2 подземные станции на Юнусабадской линии — «Юнусабад» и «Туркистон», а также 12 надземных станций: 7 — в рамках первого этапа Кольцевой линии метро, 5 — на Сергелийском участке Чиланзарской линии.
«Он также сообщил, что ведется работа по развитию образования, медицины, спорта и гастрономического туризма в сфере услуг, чтобы город стал максимально удобным и привлекательным для туристов», — говорится в сообщении.
По данным Государственного комитета по статистике, на самом деле валовый региональный продукт Ташкента в 2018 году составил 64,5 трлн сумов (рост — 11,1%), в 2019 году — 86,1 трлн сумов (8,4%), а в 2020 году — 97,5 трлн сумов (1,8%). Темпы роста ВРП за три года составили 22,6% (111,9*108,8*101,5/10000 — формула Госкомстата).
Валовый региональный продукт (ВРП) — обобщающий показатель развития региона. ВРП является показателем, идентичным ВВП по своему экономическому содержанию, то есть он представляет собой стоимость конечных товаров и услуг, произведенных экономическими единицами, являющимися резидентами данного региона.
Кроме того, по данным Spot, в Ташкенте больше всего строительных организаций по стране — 8339. На втором месте Ферганская область (3385), на третьем — Кашкадарьинская (3376).
Ориф Нурназаров
тошентда сотилмаган ер колмадику
Михаил Алимов
Было построено две подземные станции на Юнусабадской линии. Они тоже удвоились?
Bob. S.
А с поправкой на инфляцию мы всё там-же где и были.
R. Lewine
Времена, когда сверху могли сказать что-угодно о якобы имеющих место невероятных успехах, давно закончились. Сейчас почти у всех есть доступ к информации.
Zara5678
Джахонгир Артыкходжаев сообщил о росте экономики Ташкента в 2 раза за три года, но это не так
БРАВО!!!
ВЫ ПЕРВЫЕ КТО ОТКРЫТО ЗАЯВИЛ по простому, он соврал))
R. Lewine
Во-первых, ВРП вырос на 22% в сумах, без учета инфляции и покупательной способности, плотно привязанной к обменному курсу.
Открываем архив курса доллара на сайте ЦБ: https://cbu.uz/ru/arkhiv-kursov-valyut/
Смотрим, что на 1 июня 2018 года курс был 7982 сума за доллар.
На 1 июня 2021 года курс стал 10568 сумов за доллар.
То есть, сум подешевел на 25% за то же время.
Вот и выходит, что рост ВРП за три года в долларовом выражении составил минус три процента.
Стоило ради этого превращать наш город в бетонную сковородку с бесконечными Сити/ТРЦ/ЖК? Думаю, любой житель Ташкента, кроме сотрудников известной фабрики троллей, ответит однозначно “Нет“ на этот вопрос.
Дальше, привлекла внимание вот такая фраза:
“Он также сообщил, что ведется работа по развитию образования, медицины, спорта и гастрономического туризма в сфере услуг, чтобы город стал максимально удобным и привлекательным для туристов“
Я лично не заметил никакого развития, кроме сферы строительства — действительно застроили всё, что было можно и нельзя, лишь бы воткнуть свои бизнес-центры. А что взамен?
— Сколько новых школ появилось в Ташкенте за это же время?
— Сколько новых больниц было построено и оборудовано?
— Сколько километров дорог было по-настоящему отремонтировано (ямочный ремонт и заплатки не в счет)
А так же:
— Парки частично закрыты, частично застроены, частично отданы на “реконструкцию“
— Зеленые насаждения вырубаются повсеместно так, что 43 градуса в начале июня — это уже норма,
— Город как был адом для инвалидов, так и остался,
— Дороги максимально опасные,
— Любой поход пешком по городу вызывает стресс, потому что жара, пыль и дышать нечем,
— Проведена беспощадная “Обод Махалля“, в ходе которой засыпаны дренажные каналы во дворах и сделано ещё множество спорных решений — об этой программе положительные отзывы давали только сами махкомы и их приближенные;
— В ходе карантина в 2020м году никто не понес ответственность за разбазаривание народных средств на полив улиц столицы;
— Так же никто не понес ответственность за обливание людей хлоркой;
— Так же никто не понес ответственность за ещё десяток спорных решений.
Но ВРП вырос на 22% в сумах за то же время, за которое национальная валюта обесценилась на 25%. И всё благодаря масштабным стройкам. Вот это достижение! Спасибо, теперь я действительно с уверенностью смотрю в светлое будущее.
Java Rustamov
Какой хоким, такая и статистика.
Dilrabo Mukhamedova
Все таки ему лучше не давать интервью. Убегать у него элегантнее получается — хоть все от души посмеялись.