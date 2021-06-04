Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 2 июня встретился с представителями американской компании Crow Holdings, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Хоким рассказал гостям, что экономика Ташкента за последние три года выросла вдвое (Джахонгир Артыкходжаев руководит городом с апреля 2018 года). По его словам, масштаб строительства за этот же период равен объему работы, проделанной за предыдущие 70 лет (спустя некоторое время после публикации это предложение из релиза было удалено).

Градоначальник также сообщил, что за последние три года в столице построено 22 надземных и 4 подземных станции метро. Фактически появились 2 подземные станции на Юнусабадской линии — «Юнусабад» и «Туркистон», а также 12 надземных станций: 7 — в рамках первого этапа Кольцевой линии метро, 5 — на Сергелийском участке Чиланзарской линии.

«Он также сообщил, что ведется работа по развитию образования, медицины, спорта и гастрономического туризма в сфере услуг, чтобы город стал максимально удобным и привлекательным для туристов», — говорится в сообщении.

По данным Государственного комитета по статистике, на самом деле валовый региональный продукт Ташкента в 2018 году составил 64,5 трлн сумов (рост — 11,1%), в 2019 году — 86,1 трлн сумов (8,4%), а в 2020 году — 97,5 трлн сумов (1,8%). Темпы роста ВРП за три года составили 22,6% (111,9*108,8*101,5/10000 — формула Госкомстата).

Валовый региональный продукт (ВРП) — обобщающий показатель развития региона. ВРП является показателем, идентичным ВВП по своему экономическому содержанию, то есть он представляет собой стоимость конечных товаров и услуг, произведенных экономическими единицами, являющимися резидентами данного региона.

Кроме того, по данным Spot, в Ташкенте больше всего строительных организаций по стране — 8339. На втором месте Ферганская область (3385), на третьем — Кашкадарьинская (3376).