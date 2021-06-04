Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на 15-м пленарном заседании подвергла критике хокимияты, которые совершают расходы без источника их покрытия.

Речь идёт расходах, которые выполняются за счёт перевыполненной части доходов местных бюджетов, но без соблюдения законодательства в сфере государственных закупок, а также переводе средств из местных бюджетов в другие организации, которые не предназначены для этого, безосновательных платежах за невыполненные строительные работы и других.





В 2020 году объём расходов без источников покрытия составил 89,6 млрд сумов, большая часть из этой суммы приходится на Ташкент — 34,2 млрд сумов.

Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов назвал такие случаи «большой проблемой».

«Это такая большая проблема, что на местах с благими намерениями строят дополнительные школы, детские сады и говорят „источники [покрытия] потом как-нибудь спросим“. Наша главная проблема — все мы в последнее время сильно отдалились от финансовой дисциплины», — заявил он.

Глава Минфина напомнил, что строительством объектов занимаются предприниматели, которые сталкиваются с проблемами из-за недополученных денег.

«Если предприниматель завтра не получит деньги, то с какими сложностями он столкнётся. Независимо от того, кто это сделал — хокимият или министерство, предприниматель смотрит на это с точки зрения государства, и у него формируется негативное отношение к государству», — отметил министр.

Тимур Ишметов сообщил, что хокимияты в настоящее время покрывают свои долги перед предпринимателями.

«Такая практика настолько сильно распространилась, что в конце года президент подписал указ и поручил всем хокимам резко исключить долги. Это поручение выполнено почти на 90%, у некоторых хокимиятов остался небольшой долг, они его покроют. Такие дела, хоть и с благими намерениями, могут кому-то навредить. Думаю, что мы совместно с местными кенгашами должны взять под контроль эти расходы», — сказал он.

Танзила Нарбаева заявила, что необходимо перестать совершать расходы без источников финансирования.

«Таких примеров в прошлом году было много. Сначала строят, выполняют все работы, а потом просят у Минфина средства. Поэтому таких случаев быть не должно, нужно соблюдать финансовую дисциплину, кто бы это ни был», — отметила она, заявив о готовности рассмотреть введение мер наказания в законодательство.

В первом квартале Госфинконтроль при Минфине выявил необоснованные расходы бюджетных средств на 211,2 млрд сумов, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего нарушений бюджетной дисциплины приходится на системы народного образования, здравоохранения и дошкольного образования.