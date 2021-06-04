В 2020 году в Узбекистане зарегистрировано 88 случаев заключения ранних браков, что на 97% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 3 июня на брифинге в АИМК сообщил заместитель директора Научно-исследовательского института «Махалля и семья» Хамид Абдурахманов.

По словам замглавы НИИ, резкому сокращению числа ранних браков послужили повышение с 1 сентября 2019 брачного возраста женщин до 18 лет, а также регистрация браков на основе разрешения хокима города на снижение брачного возраста на один год.

«Но мы не должны забывать, что как показывает практика, в большинстве случаев ранние браки носят скрытый характер», — уточнил Хамид Абдурахманов.

Он также подчеркнул, что ранние браки чаще всего встречаются в Самаркандской, Андижанской и Наманганской областях. Здесь же замдиректора озвучил статистику по ранней беременности за 2020 год — 1044 случаев, что на 12,7% меньше, чем в позапрошлом году. «В разрезе регионов 43,1% таких случаев приходятся на Самарканд и Кашкадарью», — сказал замглавы института.

Региональный опрос

Хамид Абдурахманов также рассказал о социальном опросе, проведённом в феврале 2021 года среди невесток в некоторых районах Самаркандской области и в самом городе. Так, по словам респондентов, в 70% случаях причиной ранних браков становятся родители, в 26% — любовь, в 3,4% — ранняя беременность, в 1,5% — религиозные взгляды.

Из результатов соцопроса также следует, что в 38,2% случаях ухудшилось здоровье несовершеннолетних девушек, в 22,9% — испортились отношения с родителями, в 25,2% — возникли финансовые трудности. Ещё в 9% случаях ранние браки привели к разрыву отношений с близкими друзьями.

Здесь же 37,6% респондентов указали, что после вступления в брак они продолжили учёбу, 17,1% — не захотели продолжать, 25,6% — не разрешил супруг, ещё 13,3% невесткам не разрешили свекор и свекровь.

Опрос также показал, что 41,6% девушек получили полный комплекс медицинской помощи во время и после беременности, 12,7% — вовсе не получили, 25,1% — получили частично. О трате больших средств на медпомощь заявили 7,2% опрошенных.

«В Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) проявили интерес к этому исследованию. В июне-июле 2021 года Научно-исследовательский институт „Махалля и семья“ совместно с ЮНФПА запланировали проведение с участием молодёжи, родителей и экспертов углублённого исследования в Кашкадарьинской и Ташкентской областях, а также Намангане и Ташкенте, где чаще всего встречаются случаи ранних браков и ранней беременности», — сказал замдиректора НИИ.

Опрос «Ижтимоий фикр»

В середине мая Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провёл социологические исследования, посвященные вопросам семьи и семейных ценностей, выявлению существующих проблем и поиску их решения.

Так, изучение мнения узбекистанцев о ранних браках, их причинах и последствиях показало средний уровень осведомленности респондентов о том, что 18 лет — законодательно закрепленный брачный возраст как для мужчин, так и для женщин.

Опрошенные считают, что 21−25 лет — лучший возраст для создания семьи. По их мнению, более отсроченный возраст для вступления в брак дает возможность молодым людям получить образование или профессию, стать материально независимыми.

В ходе опроса среди причин ранних браков отмечены стремление родителей поскорее устроить семейную жизнь детей (48,1%), отсутствие должного воспитания и безграмотность молодых людей в вопросах репродуктивного здоровья (25,9%), желание поправить свое материальное положение за счет выгодного брака (22,5%), незапланированная беременность (15,2%).

В качестве негативных последствий ранних браков респонденты указали на возможные разводы (49,6%), отрицательное воздействие на репродуктивное здоровье женщины и здоровье детей (44,8%), возможное семейное насилие (19,5%) и отрицательное влияние на возможности самореализации в различных сферах жизни (17,5%).

Ранее «Газета.uz» сообщала о других результатах данных исследований, согласно которым большинство участников опроса считали недопустимым физическое насилие в семье. Однако 10,3% респондентов допускали возможность применения насилия в случаях, когда «женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы».